Csütörtökön rövidebb-hosszabb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az északkeleti tájak kivételével már sokfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Helyenként hevesebb viharok is előfordulhatnak felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Élénk, helyenként erős lesz a déli-délkeleti szél. Hajnalban 6 és 15, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Pénteken is sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra a többnyire felhős időben, helyenként ismét előfordulhatnak hevesebb viharok is felhőszakadással kísérve. Északkeleten marad szárazabb az idő. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 15 és 27 fok között alakulnak a maximumok, az ország észak-keleti harmadában mérhetjük a magasabb értékeket.

Orvosmeteorológia

Csütörtökön a közeledő hidegfront már érezteti hatását, emiatt fejfájás, keringési panaszok, szívproblémák, vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét egyaránt jeletkezhet.

Nő a sztrók és az infarktus kialakulásának kockázata.

A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások panaszai, így ők zivatarok idején lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.

A napos időszakok viszont továbbra is jó hatással lehetnek hangulatunkra, közérzetünkre, valamint feltölthetjük szervezetünk D-vitamin készletét is.

Ugyanakkor az UV-sugárzás a déli, kora délutáni órákban sokfelé erős lesz, ezért gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem!