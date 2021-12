Az idei évben számos drogterjesztő került rács mögé. Drogdílereket fogtak el Szentlőrincen, Mohácson, Komlón, Pécsen, volt olyan, aki egy iskola közelében árulta a szert a fiataloknak.

Magyarország legnagyobb drogfogására is idén került sor, aminek baranyai szálai is voltak. Két férfi került a rendőrség látókörébe, akikről feltételezték, hogy drogot árusítanak. Budapesten egy mélygarázsban pakolták át az árut, amikor rajtuk ütöttek a rendőrök. Az autókban és a férfiak lakásán lefoglalt árukészleten a rendőrök is meglepődtek, az elkobzott kábítószer feketepiaci értékét körülbelül negyedmilliárd forintra becsülték.

A drogüzlet vezetőjének sikerült kereket oldania. A pécsi G. Igor, a drogbáró ellen hajtóvadászat indult. Baranyában több helyszínen megjelentek a TEK-esek, illetve a bejelentett lakcímén, a pécsi Munkácsy Mihály utcában is keresték, ahol korábban a luxusautóját látták. A férfit végül Montenegróban fogták el, egyes beszámolók szerint egy benzinkúton, ahol lövések is eldördültek.

Örömlányokat futtatott a pécsi madame

Négy helyszínen, Pécsen és Kozármislenyben egyszerre csaptak le a rendőrök szeptember végén. A nagy művelet hátterében örömlányok futtatása állt. Mint kiderült, az egész hálózatot egy 67 éves nő, egy pécsi éjszakai bár vezetője irányította. A madame a lányokat különböző rendezvényekre, lakásokra közvetítette ki férfiak szórakoztatásra, illetve egy hotelben szobát bérelt, ahol a lányok a férfiak kívánságait teljesítették. Az örömlányokat egy pécsi taxis szállította a megadott helyszínekre, ahol megvárta őket. A sofőr a fuvardíjat zsebre tette, a többi pénzt beszolgáltatta a 67 éves nőnek.

Zöld gyógyszerrel ölhették meg az idős nőt

Kompromittáló hangfelvételekkel zsaroltak egy komlói nőt, aki feljelentést tett a rendőrségen. A hanganyag meghallgatása után felmerült a gyanú, hogy a komlói nő anyósát meggyilkolták. A nyomozás adatai szerint egy sásdi nő ápolta a feljelentő anyósát. A komlói nő többször panaszkodott az ápolónak, hogy a nagybeteg 86 éves hozzátartozója ápolása rengeteg pénzébe kerül. A sásdi nő megemlítette, hogy van olyan „gyógyszere”, melynek segítségével az asszony halála a természetes időpontnál jóval előbb is bekövetkezik. A komlói nő elfogadta az ajánlatot, és megbízta a másik nőt, hogy hozzon neki a zöld tablettákból, melyből adtak az idős asszonynak, aki rövid időn belül elhunyt.

Elítélték a pécsi késes trafikrablót

Kartonpapírból készült pisztollyal akart trafikot rabolni egy tamási férfi, de azt nem tartotta túl hitelesnek, emiatt a barátja pécsi lakásából egy kést vett magához. Zárás előtt lépett be a pécsi Petőfi utcában lévő dohányboltba, ahol késsel a kezében a bevételt követelte. Az eladó a kasszában lévő több mint 140 ezer forintot átadta, majd a rabló a helyszínről elmenekült. A rendőrség nyomozása eredménnyel végződött, a trafikrablót elfogták. A Pécsi Járásbíróság előkészítő ülésen a trafikrablót öt év börtönre ítélte.