Ahogyan arról már korábban is beszámoltak, január 9-én Mácsai Antal tűzoltó ezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója évértékelőt tartott. Beszédében a tavalyi év jelentős eseményeit, beavatkozásait és eredményeit mutatta be, kiemelve a katasztrófavédelemben dolgozók példamutató teljesítményét és az önkéntesek nélkülözhetetlen szerepét.

Az évértékelőn egy a megyei eseményeket összefoglaló videót is levetítettek, melyet a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság videótárában most önök is megtekinthetnek.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a baranyai videó-összeállítást.

"Tűzoltás, műszaki mentések, gyakorlatok, mindennapok. Lehetetlen lenne összefoglalni, mennyi minden történt a 2021-es évben Baranya megyében. A villányi őrs és a Tűzmadár átadásától, a Sellyén tapasztalt páratlan összefogáson keresztül, most azokba a pillanatokba pillanthattok bele, amelyek meghatározták a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tavalyi évét. Rengeteg dolog változott egy év alatt, valami azonban örök - továbbra is bármikor számíthattok a segítségükre!"