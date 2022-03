A siklósi nyomozók 2022. március 22-én gyanúsítottként hallgattak ki egy 24 éves egyházasharaszti férfit. A megalapozott gyanú szerint a férfi március 21-én 22 óra 30 perc és március 22-én 2 óra között befeszítette a siklósi vásárcsarnok ajtaját, majd bement az épületbe, ahol az egyik ruhaüzlet ajtajáról letépte a redőnyt, és onnan eltulajdonított egy sportcipőt.

Ezután a csarnokban lévő fogasról ellopott egy kabátot, majd a húsboltba is megpróbált betörni, ugyanis az üzlet oldalán lévő redőnyt letépte, a mögötte lévő üveggyapotot pedig kiszaggatta, azonban a helyiségbe nem jutott be.

A férfi az egyik zöldségeskocsit is átkutatta, a rajta lévő ládákat szétdobálta, az egyiket össze is törte. A rendőrök hamar beazonosították a feltételezett elkövetőt, ugyanis a helyszínen otthagyta a mobiltelefonját és az iratait is.

Ezután a lakásáról előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatásán beismerte tettét. Az eltulajdonított cipőt és kabátot megtalálták nála, majd lefoglalták azokat.

Ellene lopás, valamint lopás kísérlete miatt nyomoz a Siklósi Rendőrkapitányság.