Nem fizette be a 30 ezer forint bírságot egy idős baranyai férfi, ezért azt elzárásra változtatták át. A kiérkező rendőröket megfenyegette a 66 éves férfi, hogy aki az udvarára belép, az onnan élve nem távozik. TEK-eseket hívtak a helyszínre, akik a férfit sokkolóval ártalmatlanították.

A rendőrök egy 66 éves baranyai férfival szemben intézkedtek lakhelyén szeptember 28-án, mert körözés volt ellene kiadva. Mint a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében írta az idős férfi egy korábbi szabálysértés elkövetése miatt kiszabott 30 ezer forint pénzbírságot nem fizette be, ezért az elzárásra került átváltoztatásra, azonban annak végrehajtására a meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben a férfi nem jelentkezett.

A kivonuló, intézkedő rendőrökkel az idős férfi nem működött együtt, az ingatlant nem volt hajlandó elhagyni, és azzal fenyegetőzött, hogy aki be mer lépni az udvarra, az „onnan élve nem jön ki”.

Az elkövető fenyegető magatartása miatt az intézkedés biztosítása céljából a helyszínre érkeztek a Terrorelhárítási Központ beosztottai is, akik túsztárgyaló igénybevételével próbálták együttműködésre bírni a férfit, aki azonban továbbra is agresszív magatartást tanúsított, miközben baltát és egy láncot tartott magánál.

Mivel a férfi az intézkedésnek nem vetette alá magát, a rendőrök behatoltak az ingatlanra, ekkor a férfi a baltát felemelte, agresszíven azt kiabálta, hogy megöli a vele szemben intézkedő TEK-eseket, és megindult feléjük.

Végül a férfi ellenállásának megtörése érdekében a rendőrök elektromos sokkolót és testi kényszert alkalmaztak, ruházatának átvizsgálása során egy tapétavágó kést, egy 8 centiméter pengehosszúságú zsebkést és egy gázsprayt találtak nála.

A nyomozó ügyészség őrizetbe vette és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, aki tagadta a bűncselekmény elkövetését, vallomása szerint alaptalanul őt támadták meg a rendőrök.

A gyanúsított volt már büntetve felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt és számos szabálysértési eljárás is volt folyamatban vele szemben, többek között közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt.

A bíróság az ügyészség indítványára a gyanúsított letartóztatását október 15-én – arra figyelemmel, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye – egy hónapi időtartamra elrendelte.