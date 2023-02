– A 2017. áprilisában alakult Határszél Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai önkéntes tűzoltók ugyan, de fő tevékenységi körükbe tartozik a vízből történő mentés is. Az egyesületi tagok közül többen is rendelkeznek búvárvizsgával, és tudatosan készülnek, gyakorolnak havonta akár két-három alkalommal is, hogy éles helyzetben az évek során szerzett elméleti- és gyakorlati tapasztalataikat megfelelően tudják hasznosítani