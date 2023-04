Másnap ezt közölte az újság: „A rendőrség azonosította azt a pécsi hölgyet, akit halálra mart a vadállat. Az elhunytat saját halottjának tekint a Pécsi Önkormányzat, amelynek tagjai tegnap felkeresték a Gyermekkórházat, ahol most is három kisgyermeket ápolnak. Ketten közülük súlyosan sérültek, de nincsenek életveszélyben. Plasztikai műtétet is hajtottak végre rajtuk, miután arcuk roncsolódott a harapásoktól és a marástól. Két sérült bejár az intézménybe kezelésre. Valamennyi sérült 10 év alatti.”