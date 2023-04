Délelőtt a vármegyék roma partnerei mutatták be a főkapitányságok roma munkacsoportjaival történő együttműködést. Ezt követően Horváthné Nőth Edit, a Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság igazgatója a felzárkózási feladatokban betöltött szerepüket ismertette, majd dr. Boros Julianna PhD, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa, valamint a Katolikus Karitász regionális szakmai vezetője a vidéken élők esélyeiről és lehetőségeiről szólt. Délután a főkapitányságok munkacsoportjai mutatkoztak be. A szakemberek egyebek mellett ismertették a 2023-as évre – köztük a régiós szinten – tervezett feladatokat is.

Forrás: Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A nap során szó esett a hétköznapi munkát, valamint az együttműködést érintő problémákról, valamint a feladatvégrehajtás során fellépő nehezítő körülményekről is. A jó hangulatú szakmai találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult.

