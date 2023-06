Tűzesetek

Égésgyorsítót használt egy férfi szabadtéri tűzgyújtáshoz péntek este Szentlőrincen, az Erzsébet utcában. A benzin a nadrágjára folyt, majd meggyulladt, a férfi lába megégett. A lángokat a közelben tartózkodók eloltották, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Nagyon fontos, hogy soha se használjunk égésgyorsítót akár beltéren, akár szabadtéren gyújtunk tüzet, hiszen nem csak környezetünket, de testi épségünket, életünket is veszélyeztetjük ezzel!

Műszaki mentések

Két méter mély emésztőgödörbe esett egy póniló péntek délután Rózsafán, a Kossuth Lajos utcában. A szigetvári hivatásos tűzoltók kötél segítségével kiszabadították az állatot.

Lesodródott az útról, majd árokba csapódott egy személyautó szombat délután Mohácson, az 56-os számú elkerülőn. Az autóban csak a sofőr utazott, aki önerejéből, könnyű sérülésekkel szállt ki az autóból. A mentősök a helyszínen ellátták. A mohácsi hivatásos tűzoltók a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a kocsit. A beavatkozás ide alatt félpályán haladt a forgalom.

Húsz méter magas fa dőlt ki szombat délután Orfűn, a Dollár utcában. A fa távközlési vezetéket szakított le és teljes útzárat képezett. A pécsi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével eltávolították az úton fekvő fát, majd miután a szolgáltató feszültségmentesítette a szakaszt, a vezetéken fennakadt ágakat is eltávolították.

Kilenc alkalommal kellett beavatkozniuk a baranyai tűzoltóknak a tegnap délutáni esőzés kapcsán. A szigetvári, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltók utakat, vízelvezető árkokat tisztítottak meg, vizet szivattyúztak, útakadályt jelentő fákat távolítottak el. Az első jelzés délután negyed ötkor érkezett, Almamellékről, ahol a nagy mennyiségű esővíz a közúti közlekedést veszélyeztette, az esőzés elmúltával azonban az utak járhatóvá váltak. Olaszon és Pécsett családi házak udvarába folyt be nagy mennyiségű esővíz, a pécsi hivatásos tűzoltók mindkét helyszínen szivattyú segítségével védték meg a házakat. Pécsvárad külterületén a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók útakadályt jelentő fát távolítottak el. Este Erdősmecske külterületén egy melléképület teteje szakadt be, miután az esőzés következtében nagy mennyiségű sár csúszott rá. Az épületben nem tartózkodott senki, a mellette lévő családi ház nem került veszélybe. Érték- és életmentésre egyik helyszínen sem volt szükség, személyi sérülés nem történt.