A hír szerint, hatalmas tűz pusztított januárban Pécsen, amelynek egy egész utca esett áldozatul. Leégett a csendőrségi laktanya, húsz üzlethelyiség és néhány áruház. Ugyancsak leégett egy petróleumraktár. A tűzoltóság csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta a tüzet megfékezni. A legérdekesebb az egészben az, hogy pécsiek mit sem tudtak az egészről.

A pécsi lapok válaszul azt írták:

„Hiába, mégis csak jó, ha az ember külföldi lapot is olvas, így egy szép nap még azt is megtudjuk, hogy már nem is létezünk. Az egész hírnek véleményünk szerint magyarázata egyebekben egy névcserében rejlik. Hasonló tűz ugyanis tudomásunk szerint Jugoszláviában volt. Egy ottani község nevét cserélték fel Péccsel.”