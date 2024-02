Múlt héten számoltunk be arról, hogy februárban és márciusban a közutakon napközben tapasztalható hatalmas szarvasrudlik mozgása nemcsak hogy nem természetes jelenség, hanem azt egyenesen az illegális agancsgyűjtők okozzák. Agyaki Gábor, az OMVK Baranya vármegyei Területi Szervezetének elnöke akkori cikkünkben a többi között arra figyelmeztetett, hogy ezen „orrvadász bandák” tevékenysége balesetveszélyes a közlekedők számára. Egy részről a megriadt állatok kiugorhatnak, vagy akár oldalról nekiütközhetnek a kocsiknak, valamint az átkeléssel csúszós sarat is hagyhatnak az úttesten.

Illegális agancsgyűjtők okoztak komoly balesetet az Ormánságban

Sajnos hétfőn kora este az Ormánságban emiatt meg is történt a baj.

Hohmann Endre, az Ormánsági Diána Vadásztársaság vadászmestere lapunknak elmondta, hogy a gímbikával ütköző sofőrt feltehetően a biztonsági öv által okozott a nyaki húzódással szállították kórházba, autója totálkárosra tört. Közlése szerint a 11 kilogrammos trófeát viselő bika lábai az ütközés következtében megsérültek, az állatot az út mellett lövéssel kellett megváltani a szenvedéseitől. A baleset helyszínétől nem messze hullajtott agancsokat cipelő embereket láttak.

Az agancsok összeszedése illegális

A vadászmester kifejtette, az illegális agancsozók minden évben számos balesetet okoznak a területükön átvezető közutakon. Mint szavaiból kiderült, idén senkinek nem adtak engedélyt agancsbegyűjtésre, továbbá az erdészettől erdőlátogatási tilalom elrendelését is kérték, ami azóta is érvényben van. Ennek ellenére folyamatosan hajtják, űzik a szavasokat az illegális gyűjtők, azért hogy megszerezzék a hullajtott agancsot.

Hohmann Endre beszámolt arról is, hogy a múlt héten egy sámodi ház udvarába szaladt be egy crossmotorral űzött szarvas, az állat a kovácsoltvas kerítést kiborítva menekült a főút felé. Bár – mutatott rá - a vadőrök próbálják elejét venni az illegális agancsgyűjtésnek, de a vadászterület nagyságából fakadóan lehetetlen egyszerre jelen lenni mindenhol. Hangsúlyozta azt is: amint ilyesmiről tudomást szereznek, rendőrségi feljelentést tesznek.