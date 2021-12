A járvány negyedik hulláma tombol, a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön kötelező. Tudom, a lift nem tartozik ebbe a kategóriába, viszont a felvonóra is igaz, hogy ha többen szállnak be, akkor a másfél méteres távolságot lehetetlen tartani. Én kizárólag maszkban szállok be a liftbe, és volt már, hogy a mellém érkezőket megkértem, takarják el az orrukat és a szájukat. Erre jött a kérdés: „Miért? Ki mondta, hogy ez kötelező?”