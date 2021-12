Tanulmányi sikerekkel is büszkélkedhet a helyi közösség, ugyanis Ivusza Bianka, a Pécsi Református Kollégium megyei német nyelvi versenyén bejutott a tíz legjobb eredményt elért diák közé. A verseny során a kislány megcsillogtatta magabiztos kommunikációs készségét is. Felkészítő tanára Freiné Hergenrőder Mária és az iskolaközösség is büszkék az ügyes diák teljesítményére.