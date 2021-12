– Nem aggódtam az ügy kimenetele miatt, mert tudtam, hogy milyen joghatása van annak, amit mondtam. Inkább csak értetlenség volt bennem is, az ügyvédemben is, miért indította el ezt a pert Péterffy Attila. Hiszen én a nyilvánosság előtt nem állítottam mást, mint amit a polgármester maga mondott a korábbi előadásaiban. Durván évi négyszázezer-négyszázhúszezer tonna tüzelőanyagot égetett el a Pannongreen Kft. által a bíróság megkeresésére adott adatközlés szerint a hőerőmű biomassza-tüzelésű blokkja Péterffy Attila vezetése alatt. Arról nem sikerült megegyeznünk a polgármesterrel, hogy mi tartozik a fa fogalmába, de az megnyugtat, hogy most már bírósági papírom is van, hogy igazat mondtam.