A divatbemutatók már évszázadok óta jelen vannak az emberiség történelmében, 110 évvel ezelőtt pedig létrehozták a mai bemutatók elődeit, amelynek mintájára a ’90-es években is rengeteg látványos programot szerveztek. Ennek megfelelően Pécsett is számtalan helyszínen tartottak bemutatókat, többek között a Konzum Áruház mozgólépcsőjén, a Kereskedők Háza színpadán, az Expo Centerben, a PMFC-pályán, ahol egyrészt a felvonuló autókon volt a hangsúly, másrészt pedig az ablakokban pózoló csinos modelleken. Némely bemutatott ruhadarab mindennapi viseletre nem is volt alkalmas, hiszen egy papírból készült szoknya nem állná meg a helyét a napi munkában.