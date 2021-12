Az aggódó szülő arra is felhívta a figyelmünket, hogy több villanyoszlopon kilátszik a szerelőnyílás. Erről mi is megbizonyosodtunk, és valóban nem bizalomgerjesztő látvány egy-egy szellősen felrögzített műanyag fedél, amelyen a „magasfeszültség” felirat olvasható. Persze még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne fedél, mert olyat is találtunk. Az anyuka tehát nem túlzott.



Néhány helyi lakos megkereste Kővári János önkormányzati képviselőt, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnökét, hogy segítsen kideríteni, mikor teszik rendbe a világítást a környéken. Kővári a Biokomtól azt a tájékoztatást kapta, hogy a lámpák rongálás miatt nem égnek, de év végéig kijavítják őket. Megkérdeztük az ÖPE elnökétől, hogy szerinte miért hozzá fordultak, és nem a helyi önkormányzati, vagy országgyűlési képviselőjükhöz. Kővári szerint ennek az lehet az oka, hogy azon a környéken sokan nem is tudják, kinek kellene képviselnie őket, hiszen alig hallani felőlük arrafelé.



Kérdéssel fordultunk mi is az önkormányzat sajtóosztályához, amely közvetítette nekünk a Biokom válaszát. Mint írták, az Agora térnél, és a Csontváry tér környékén a közvilágítást érintő munkák már elkezdődtek. Az Agora térnél várhatóan jövő hét közepén bekapcsolják a köztéri lámpákat, a teljes felújítás pedig a Biokom tervei szerint január közepéig fejeződik be.

Hozzátették: január elején az időjárás függvényében megkezdődik a Csontváry tér közvilágításának javítása is, ami előreláthatólag négy-öt hétig fog tartani.

– A területen a hibák főként rongálásból adódtak, ami miatt beáztak és megsérültek a földalatti kábelek, ezeket kell kicserélni. A felújítás több mint harminc közvilágítási lámpát érint, a munkákat alvállalkozó végzi – írták.