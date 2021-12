Január

A pécsi székesegyházban Felföldi Lászlót pécsi püspökké szentelték és beiktatták. Hasonló esemény 95 éve történt a megyeszékhelyen (1926-ban Virág Ferenc). A beiktatáson egyházi és világi vezetők voltak jelen, többek között Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes. Felföldi László megkezdte főpásztori szolgálatát, az ismerkedést az egyházmegye településeivel.

Tizenkét pontos ultimátumot intéztek Pécs polgármesteréhez, Péterffy Attilához a baloldali koalíció tagjai – többek között a még alpolgármesterként tevékenykedő Bognár Szilviát ért, több médiumban megjelenő támadássorozat miatt. Egy különleges hír is szárnyra kapott: kiderült, hogy az olasz labdarúgó­edző, Fabio Capello édesapja Himesházán született, akit a település vezetői szeretnének meghívni a jövő évi ünnepségükre.

Február

Elindult a lakosság koronavírus elleni védőoltása a megyében a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon. Elsőként a legveszélyeztetettebb csoport – egészségügyi dolgozók, szociális intézmények, idősotthonok dolgozói és lakói – oltására került sor (az idő előrehaladtával már túl vagyunk az első, második oltáson, most a harmadiknál tartunk).

A hónap elejére elérhető lett a pécsi képviselők vagyonnyilatkozata, amelyből kiderült, több politikusnak van mit a tejbe aprítani. Péterffy Attila polgármester villát vett a Mecsek lankáin, a baranyai megyeszékhelyen, Ruzsa Csaba alpolgármester pedig saját horvátországi nyaralóval rendelkezett.

Lapunk azt is megtudta, hogy lassan elszállnak Pogányból a légimentők, ugyanis Szekszárdon elkezdődött az új légimentő bázis építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás.

Március

Folyamatosan zajlott a koronavírus elleni oltások beadása az országban, de a vírus újra erőre kapott. Emiatt szigorítani volt kénytelen a kormány: újra be kellett zárni az üzleteket, boltokat, vendéglátóhelyeket, a fodrász, műkörmös és a kozmetikus sem fogadhatott vendéget, illetve szabadtéren is kötelező lett a szájmaszk használata. A közterületeket fertőtlenítették több baranyai településen is.

Mohácson a járványhelyzet miatt online megbeszélést tartott a mohácsi Duna-hídról a tervező cég és a térség képviselője, Hargitai János. Elhangzott, hogy a hídhoz kétszer kétsávos út vezet majd, ami a mohácsi csata 500. évfordulójára készülhet el. Közben Pécsen fákat vágtak a Szigeti úton az új kerékpárút miatt, de a Széchenyi téren is megnyirbálták a fákat. Egy új hetilap is megjelent, a City7 Magazin, amit Pécsen is terjesztenek.

Április

Eltűnt egy postai szolgáltatás, a távirat. A Babits-Komarov Baráti Kör ballagás alkalmából, illetve a postai szolgáltatás búcsúztatásához illően egy utolsó dísztávirattal köszöntötte a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium végzős hallgatóit. A pécsi iskolában 1968-tól postai szakképzés működött. Az utolsó baranyai dísztáviratot a pécsi nagypostán adták fel.

A koronavírus csendesült, így a helyzet javulásának köszönhetően megnyíltak a vendéglátóhelyek. A nyitásra a teraszok színültig megteltek, már-már fesztiváli hangulat uralkodott a pécsi belvárosban. Olyan volt, mintha szilveszter éjszakájába csöppentünk volna. A hónap egy szomorú hírt is tartogatott: eldőlt, hogy végleg búcsút inthetünk a Pécsi Országos Színházi Találkozónak, amely a tervek szerint átalakul. Hat hónap után elgurult az óriáskerék is, amit még 2020 októberben állítottak fel a pécsi Búza téren.

Május

Egy országos projekt indult Baranyában. A kormány Újszülöttek Erdeje programot indított. A terv az, hogy 2030-ig minden újszülött csecsemő után 10–10 fát ültessenek, így több kisebb-nagyobb erdő alakul ki Magyarországon. Az első fákat Vajszlón ültették, nem véletlen, hiszen a vajszlói tölgy korábban fogalom volt a világban.

Pécsen közben Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, hogy a magyar kormány támogatásával a templomfelújítási program keretében 510 millió érkezik a megyébe. Ebből a támogatási pénzből 28 baranyai településen 35 templom újulhat meg.

Eladósorba került a Pécs szívében található Littke Palota, az ország egyik legrégebbi pezsgőgyára. Az ingatlant 2,1 milliárd forintért kínálják, amihez egy rendezvényközpontot is tartozik.

Június

Különleges meglepetésvendég érkezett egy menyasszonyhoz. A násznép a pécsi székesegyházban gyűlt össze, ahol az ifjú pár kimondta a boldogító igent, amikor egy üzenet érkezett az arának: volt szerelme várja a Szepessy-szobornál. A menyasszony meglepődött a hírre (a férjről ne is beszéljünk). Amint kiléptek a templomból, nagy kő esett le a szívükről. A szobornál a nő korábbi hátaslova állt – rögtön fel is pattant a hátára a menyasszony.

Egy másik állatnak viszont kevésbé örült egy kerttulajdonos. Hozzászoktunk már, hogy a városban róka, vaddisznó, egyszer-kétszer őz, szarvas sétálgat, most új pécsi lakóról kaptunk hírt: borzról. Így lassan elmondhatjuk, nemcsak a város felett van egy kis állatkertünk, hanem már a városban is. A Mecsekhez köthető az a hír is, hogy közel 25 millió forintból megújult a Jakab-hegyi egykori pálos kolostor.

Július

Nagy bejelentések, beruházások hónapjába léptünk. Őri László, a megyei közgyűlés elnöke bejelentette, hogy az előző hétéves ciklushoz képest 14 milliárddal több, 84 milliárd forint érkezik Baranyába 2021–2027 során, melyre a megye települései pályázhatnak. A beruházások a pécsi szívklinikával kezdődtek, ide félmilliárd forint értékű új röntgenberendezés érkezett, amelytől a várakozási és a vizsgálati idő rövidülését várják. Az Ormánság kulturális életének felpezsdítésére az Andrásfalvy-mintaprogram keretében letették a színészszállás alapkövét Drávacsehiben. Pécsen a vásárcsarnok bokrétaünnepségét tartották. Az új csarnok a tervek szerint jövő év elején készül el, 13 ezer négyzetméter alapterületű, maga az épület 5600 négyzetméter lesz. Egy régi kor emléke közben eltűnt, elbontották a pécsi erőműbe vezető szénszállítót.

Augusztus

Alapítványi fenntartásba került a Pécsi Tudományegyetem. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány vette át a Pécsi Tudományegyetem fenntartói jogkörét az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. Miseta Attila, az egyetem rektora sajtótájékoztatón leszögezte, megkapták a megfelelő garanciákat ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, illetve elhangzott az is, hogy a fenntartóváltás nem jelenti azt, hogy az állami finanszírozás megszűnik, hiszen az egyetem forrásainak legnagyobb részét a jövőben is onnan kapja.

Nyáron lapunknak sikerült egy nagy találkozást összehoznia. Agyaki Mónika korábban a pécsi állatkertben dolgozott, ahol ő gondozta kiskorától kezdve Lizát, a csimpánzt. A gondozó a gondozottal már több éve nem találkozott. Liza, mikor meglátta Agyaki Mónikát, rögtön puszit nyomott az arcára.

Szeptember

Kevesen tudták, hogy Pécsen tilos volt egészen nyárig tangózni. Aki ezt a táncot korábban mégis lejtette volna a baranyai megyeszékhelyen, az vétett egy pécsi rendelet ellen. 1922-őt írtunk, mikor az akkori pécsi rendőrkapitány több pécsi egyesület kérésére betiltotta Pécsen a tangót, shimmyt, a one step-et, a two step-et, a foxtrottot. Az ok, hogy ezen erotikus táncok sértették a közerkölcsöt. Ezt a rendeletet törtölék el, amit egy tangóünneppel koronáztak meg a Széchenyi téren. A járványhelyzet miatt egy évvel korábban elmaradt a Zsolnay Fényfesztivál, melyet rendhagyó módon most szeptember végén tartottak meg.

Botrány nélkül véget ért az első vidéki Pride-felvonulás Pécsen, illetve ebben a hónapban adták át az orvostudományi kar új oktatási és kutatási épületét, új gyárat avatott a Terrán, és bővítette pécsi üzemét a dél-koreai Hanon Systems.

Október

Kiderült, hogy Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke lesz a Fidesz–KDNP jelöltje a jövő évi országgyűlési választáson Baranya egyes számú választókerületében, amely magába foglalja Kertvárost, Gyódot, Keszüt, Kökényt, Pécsudvardot és Pogányt. Közben az ellenzék előválasztásokat tartott az országban, hogy eldöntésék, ki legyen Orbán Viktor kihívója.

Két közlekedési hírről is számot adtunk. Egy olvasónk rendszerhibát sejtett, amikor Budapestre akart vonatjegyet venni az interneten. A számláló 2999 forintot mutatott. Kiderült, hogy nem rendszerhiba történt, hanem bevezették az okosjegyet, ami olcsósága miatt vetélytársa lehet a telekocsiknak. A lényeg az, hogy minél korábban vegyük meg a jegyet. Azt is megtudtuk, 53 év után újra életre kel a pécsi emeletes busz, amit a Volánbusz Zrt. megvásárolt, felújított.

November

Első fokon megszületett az ítélet a Péterffy Attila kontra Vicze Csilla ügyben. A pécsi polgármester jó hírnév és becsületsértés miatt citálta a bíróság elé a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét. A bíró kimondta, hogy Vicze Csilla nem tett mást, mint kritikát fogalmazott meg Péterffy Attilának a Pécsi Hőerőmű élén végzett tevékenysége kapcsán, és nem állított valótlant akkor sem, amikor arról nyilatkozott, hogy Péterffy vezetése alatt közel hárommillió tonna fát égettek el a Pécsi Erőműben. A polgármester az ítélet után közölte, fellebbez.

Ugyancsak ebben a hónapban elkészült a Pintér-kert Arborétum területén található igazgatósági főépület felújítása és bővítése, a Pintér János-múzeumszoba, illetve új kilátó is épült. Az építmény a kert vadregényes, legmagasabb részén az erdőbe simulva nyújt páratlan kilátást a városra.

December

Az év legjobb gazdasági teljesítményét nyújtó vállalkozásait, cégeit díjazták lapunk Top 100 gáláján, ahol bemutatták a Dunántúli Napló gazdasági kiadványát, és jutalmazták a megye legjobban teljesítő cégeit, vállalkozásait. A legjobb teljesítményt nyújtó cég a Mecsek Füszért Zrt. lett, a második az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt., a dobogó harmadik fokára a Körber Hungária Kft. lépett fel.

Az év oltással kezdődött és zárult. A kormány november végén oltási akcióhetet indított, ahol regisztrálás nélkül lehetett felvenni az első, második vagy a harmadik védőoltást. Kígyózó sorok álltak a pécsi oltópontnál, a volt megyei kórháznál is. A kormány úgy döntött, hogy az oltási akciót kitolja december elejére, illetve arra is volt lehetőség, hogy a két ünnep között felvegyük akár az első, akár a megerősítő oltást időpontfoglalás után.