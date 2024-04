Tartják és emelik kettővel 13 perce

Ezt a 12 új előadást mutatja be a Pécsi Nemzeti Színház 2024/2025-ös évadában - galéria

Az új évad előadásainak kihirdetésére a szokásosnál korábban került sor. A Pécsi Nemzeti Színház 2024/2025-ös premierjeit ezúttal is erkélykoncert keretén belül ismertette a publikummal Lipics Zsolt igazgató. A felhozatal idén is sokrétűnek ígérkezik: egy régi sikerdarab folytatása érkezik, lesz tánc, zene és vígjáték, de a friss Kossuth-díjas Visky András drámáját is műsorra tűzik.

Lipics Zsolt az április 26-i Színház téri erkélykoncerten hangsúlyozta, ezúttal április 29-től indul a jövő évadra szóló bérletek árusítása és a régi bérletek megújítása. A direktor kihirdette az új repertoárt: az idei tíz premier helyett az ősszel induló évadban tizenkettőt láthat a publikum a Pécsi Nemzeti Színház műsorán, köztük három ősbemutatóval. Pécsi Nemzeti Színház érdekes előadásokkal készül. A Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadára hat premier érkezik Idén is a Pécsi Balettel közös produkcióval indul az évad: a „Három testőr – avagy a királyné nyakéke” táncjátékot Vincze Balázs rendezi, Ezt egy ősbemutató követi, „Vízkereszt vagy amit forgattok” címmel, Nagy Péter István rendezésében

– Abszolút kortárs, új műről van szó, amelyet Shakespeare eredetije nyomán írt Vinnai András és Nagy Péter István, a történetvezetésben és a karakterekben azonban ráismerhetünk a reneszánsz elődre is. Mai környezetben bemutatott, a modern problémákra is reflektáló, korántsem szokványos látványvilággal készülő előadás várható, amelyre a társulat is izgatottan készül – árulta el lapunknak Lipics Zsolt. Vajda Katalin „Anconai szerelmesek 2.” című zenés komédiáját az olasz slágerek és a nosztalgiázás kedvelőinek Vidákovics Szláven rendezi.

Új előadások lesznek porondon a Pécsi Nemzeti Színházban Fotók: LP

– Az „Anconai szerelmesek” több évvel ezelőtt óriási sikert aratott, évadokon keresztül, több mint százszor adtuk elő. Ennek rendkívül szellemes, szintén olasz slágerekkel színesített folytatását mutatjuk be, régi szereplők visszatérésével, illetve újakkal egyaránt. Bízom benne, hogy a második rész is hasonlóan pozitív fogadtatásban részesül majd – ismertette Lipics Zsolt a jövő évad egyik fő attrakcióját. Ken Ludwig „A hőstenor” című bohózatát Lipics Zsolt rendezi.

– A szerző által írt „Primadonnák” rendkívüli népszerűsége okán bátran nyúltunk „A hőstenor” darabhoz. Azért is szerettünk volna mindenképp új bohózatot műsorra tűzni, ugyanis az évadban 50. alkalommal játszott „A miniszter félrelép” jövőre már nem lesz látható. Az előadás két színház között megvalósuló együttműködés keretében jön létre. A Győri Nemzeti Színházból kapjuk kölcsön a díszletet és a jelmezeket, egy klasszikus vígjáték esetében ez működőképes tud lenni, így takarékoskodni tudunk, ugyanakkor egy másik teátrummal való összefogás kapuit nyitjuk meg, amely reményeink szerint nem lesz folytatás nélküli – árulta el a direktor. Bozsik Yvette Kossuth-díjas művésznő, több korábbi pécsi előadás rendezője Kurt Weill – Bertolt Brecht „Koldusopera” című zenés társadalmi szatíráját állítja színpadra. Az évad utolsó nagyszínházi bemutatója Vidákovics Szláven rendezésében Móricz Zsigmond „Rokonok” című regényéből készült azonos című dráma lesz. – Már korábban is szerettük volna feldolgozni Móricz művét, örömömre szolgál, hogy ezúttal sor kerülhet rá. Fontos számunkra, hogy magyar klasszikus szerzők drámáit is bemutassuk, hiszen az igazán jó történetek mindig aktuálisak. E nagyszerű regényből Szakonyi Károly munkája nyomán színpadi verzió is készült, mely a hatalom, a politika és a magánélet viszonyrendszerét tárja fel – fogalmazott Lipics Zsolt. A Kamaraszínházban is többféle produkcióra számíthat a publikum Erich Kästner „Emil és a detektívek” zenés kalandjátékát Tóth András Ernő rendezi. Ezt a Pécsi Balett „Óz, a nagy varázsló” című mesebalettje követi. „Hazám, hazám” címmel újabb ősbemutató következik. A sajátos operabeavatót Fejes Szabolcs egyetemi hallgató jegyzi Erkel Ferenc és Katona József nyomán. Háy János a színház felkérésére írta a „Délvidék” című termelési drámát. Az ősbemutatót Tóth András Ernő rendezi.

– A történetét Dél-Magyarország szegényebb térségeinek élete, valamint Móricz Zsigmond „Tragédia" című novellája ihlette. Háy János korábbi darabja, az „Utánképzés ittas vezetőknek” rendkívül népszerűvé vált, ezen felbuzdulva felkerestem a szerzőt, hogy írna-e számunkra kifejezetten egy saját darabot, amelynek ő örömmel tett eleget – árulta el a színházigazgató. Martin McDonagh tollából a „Vaknyugat” című testvérháború kerül színre, Bakos-Kiss Gábor rendezésében. A friss Kossuth-díjas és nemrég Pécsen alkotó Visky András „Júlia – Párbeszéd a szerelemről” című személyes családi tragédiákat bemutató drámáját Füsti Molnár Éva adja elő az N. Szabó Sándor Teremben. – Szeretnénk e teremben teret adni arra, hogy elismert művészeink, monodrámákat, néhány szereplős darabokat bemutassanak. Füsti Molnár Éva, a szintén nagysikerű „Audiencia” rendezője keresett meg az ötlettel, hogy e monodrámát szívesen bemutatná, amit örömmel fogadtunk – mondta el Lipics Zsolt. Ezek mellett az idei évad előadásai közül több is műsoron marad. A társulathoz jövőre egy új, fiatal színésznő, Gombó Viola Lotti csatlakozik, akit több produkcióban is láthat majd a nagyérdemű.

