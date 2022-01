– Hogyan alakult meg az együttes?

– Az alapötlet onnan jött – bármilyen rendezvényen is jártunk –, hogy amikor a buli véget ért, és elindultak a 90-es évek legnagyobb slágerei, mindenki tombolt és táncolt. Olyan is előfordult, hogy még nagyobb buli kerekedett, mint előtte volt. Ebből a gondolatból indult el az ötlet, hogy csináljunk egy bulizenekart, ami ezeket a zenéket dolgozza fel, de nem koppintani szeretnénk az eddigi rockzenekarokat, akik ilyet csináltak, hanem egy egyedi hangzású, inkább az eredeti dal ízét meghagyó, de élőzenei és torz gitáros verziót kreáljunk belőle.

– Honnan jött a név?

– Mivel poénosan fogtuk fel a dolgot, és szórakozásként is éljük meg, ezért mindenképp fontos volt, hogy a zenekar neve is valamilyen azonnal feltűnő, vicces és megjegyezhető legyen. Egyébként teljes mértékben Matus Péter érdeme ez is, éppúgy, ahogy a zenekar alapításának ötlete is. Hosszú évekkel ezelőtt összeállt már a fejében a kép a zenekarról, így lényegében a zenekar atyja és vezetője is ő.

– Melyik volt az eddigi legemlékezetesebb fellépésük?

– Mindegyik! Az első bulink a 2021-es rendhagyó nyári Made in Pécs fesztiválon volt, talán az azért emelkedik ki a többi közül, hogy akkor és ott döbbentünk rá, hogy tényleg van igény és kereslet arra, amibe belefogtunk, mert bár a nevünket sem tudták, mégis telt házas koncertet adtunk, sőt még a bejárat lépcsőjén is álltak. Nagyon nagy élmény volt, utána meg is beszéltük a srácokkal, hogy mindenképp komolyabban szeretnénk csinálni a jövőben.

– Mi inspirálja a csapatot?

– A közönség reakciója rendkívül jó érzés, eddig rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. A kritikákat is meghallgatjuk, abból tanulunk, fejlődünk. A magam részéről az örömokozás élménye az, ami miatt a színpadot választottam. Illetve amit még észrevettem, hogy mindegyikünk számára rendkívül érdekes élményt nyújt az, hogy olyan dalokat játszunk élőben, amiket korábban nagyon maximum playbackről vagy rádióból hallgathattunk, esetleg diszkóban. Meglepő módon sok olyan is van, ami könnyűnek hangzik elsőre, aztán szöszölünk vele a próbateremben két-három teljes estét.

Újdonságra törekszenek a fiatalok

A Drabális Barbárok 2020 nyarán alakultak, és ősszel volt az első próbájuk, fél évvel később, 2021 júniusában pedig már az első koncertjüket is abszolválták. Mindannyian pécsiek, de a billentyűsük nem olyan régen Budapestre költözött. Az együttes tagjai: Matus Péter (dob), Bótai Márk (vokál), Jakab Kitty (basszusgitár, vokál), Deák Balázs (billentyű, ének), Kálmán Kata (ének). Arról is beszámoltak, hogy igyekeznek úgy csinálni mindent, hogy a daluk azonnal felismerhető legyen, de mégse ugyanazt az élményt nyújtsa, mint egy rádiós lejátszással, hanem kapjanak a hallgatók újdonságot is.