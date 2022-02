Szebb életre adnak esélyt 1 órája

A nevelőszülői hivatást népszerűsítik a legújabb kisfilmmel

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Baranya megyében is számos gyermekről gondoskodik a nevelőszülők segítségével. A nevelőszülői hivatást mutatja be a nemrég forgatott kisfilm, mely az interneten is elérhető.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szakszolgáltató a nevelőszülőséget pótolhatatlanul hasznos, fontos hivatásnak tartja. Meggyőződésük, hogy a nevelőszülőknél élő gyermekek esélyt kapnak megtapasztalni a szeretetteljes kötődést, az önzetlen gondoskodást. A közösségi médiában kampányt indítottak a nevelőszülői hivatás népszerűsítésére. A Szent Ágota Baranya Megyei Nevelőszülői Hálózatában 56 településen 117 nevelőszülő 400 gyermekről gondoskodik. Az ÁGOTA Közösség YouTube-csatornáján látható kisfilmet Pécsen, a Bóbita Bábszínház bábmúzeumában forgatták. A videóban több gyermeket nevelő baranyai nevelőszülők beszélnek tapasztalataikról, élményeikről, motivációikról. Csöndör-Földi Erzsébet, aki közel 20 éve segíti a rábízott gyermekeket, elmondta, úgy gondolja, elengedhetetlen a szeretetteljes nevelés. – Az érzelmek szükségesek ahhoz, hogy a gyerekek lelkileg és testileg is egészséges felnőtté váljanak. Fontos számukra egy szép családi minta adása – fogalmazott. Küzdő-Ábrahám Edit számára fiatalkori álma valósult meg, amikor nevelőszülővé vált, s jelenleg négy gyermeket nevelnek férjével. – Az otthonunkba beköltözött a boldogság, a szeretet – mondta Edit. Elengedhetetlen, hogy a gyermekek mellett álljanak, és átsegítsék őket életük nehézségein, az esetleges megbélyegzettség okozta kihívásokon is. – A mi feladatunk, hogy a családból kiemelt gyermeket a neki legjobban megfelelő környezetben helyezzük el, és gondoskodjunk róla addig, amíg a sorsa megnyugtatóan nem rendeződik. Ezért nagyon fontos a családot pótló nevelőszülők toborzása, ugyanis a nevelőszülői kör elöregedőben van. Kötelességünk, hogy azokat a munkatársainkat, akik évtizedeken keresztül vállalták a vér szerinti családjukat nélkülöző gyermekek gondozását, nevelését, és nyugdíjba vonulnak, megpróbáljuk pótolni. Várjuk mindazok jelentkezését, akik képesek kitárni a szívüket és az otthonukat a gyermekeink előtt, és szeretnének segítséget, szerető családi hátteret biztosítani nekik – hangsúlyozta Szécsényi Sándor, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója.

