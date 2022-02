A rendszerváltás után a február 14-i Bálint-nap átalakult Valentin-nappá, a szerelmesek napjává. Az átvett angolszász szokás szerint ezen a napon a szerelmesek megajándékozzák egymást, apró ajándékokkal kedveskednek egymásnak, csokoládéval, kisebb ajándékokkal, illetve virágokkal. Húsz évvel ezelőtt, amint megérkezett a szerelmesek napja Magyarországra, nagy forgalmat bonyolítottak a virágosok és a posta is, ami már-már karácsonyi méretű csúcsforgalmat jelentett. Tízezrek hódoltak az új divatnak, s küldtek táviratban, képeslapon, levélben baráti vagy éppen szerelmes sorokat. Megnéztük, miként készülnek a pécsi vásárcsarnok virágárusai erre a napra.

A piacon közel húsz virágos szokta árusítani a vágott és a cserepes növényeket. Pénteken már több pulton is érződött, hogy közeledik a szerelmesek napja, kisebb kiegészítők, szívek, rózsaszín és piros dobozok, a virághoz kapható szerelmes feliratok, illetve I love you feliratú lufik is sorakoztak a virágok mellett.

– A Valentin-nap annyira nem gyűrűzött be hozzánk. Tapasztalataim szerint inkább a fiatalok körében dívik a szerelmesek napja, ők ró­zsát vesznek, főleg pirosat. Az idősebb urak a tavaszit vásárolják, de ez a ritkább. A legdrágább nálam a piros rózsa, egy szál ezer forintba kerül – említette meg lapunknak a Nagy­árpádról érkezett kereskedő, aki hosszú évek óta árusít a csarnokban, és a legtöbb virágot, palántát a kertjéből hozza a piacra.

Egy másik megkérdezett virágárus is úgy látja, hogy a Valentin-nap kevésbé népszerű nálunk, a forgalmon nem érződik a szerelmesek napja. Hozzátette, sokkal több virágot ad el a hagyományos magyar ünnepeken, a nagyobb névnapokon, például Erzsébet, Katalin napján, vagy nőnapkor, anyák napján és a ballagás idején, mint a szerelmesek napján.

Mindkét virágos arra panaszkodott, hogy a szupermarketek áraival nem tudnak versenyezni, de ezt a zöldségesek és gyümölcsösök is megerősítették. Úgy látják, a bevásárlóközpontok olyan akciókat hirdetnek, amelyekkel megpróbálják becsalogatni az embereket. Véleményük szerint ezen árak jóval a beszerzési ár alatt vannak, ami ellehetetleníti a kiskereskedőket, őstermelőket.

