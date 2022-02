Az év első hónapjában 10 ezer 606 használt autót hoztak be honfitársaink külföldről, ami 7,2 százalékos emelkedés az előző év hasonló időszakához képest. Új autóból ezzel szemben csak 8 ezer 88 kelt el hazánkban, ez 8,8 százalékos csökkenést jelent. Azon túl, hogy a trendben beállt változással tovább nőt a használt autók súlya a magyar utakon, az árak is jelentősen elszabadultak akár új, akár használt jármű megvásárlására szánjuk magunkat.

– Tragikus – summázta lakonikusan a helyzetet megkeresésünkre Ribarics Antal, a pécsi Hyundai márkakereskedés vezető értékesítője. – A csip- és alkatrészhiány minden kereskedésbe begyűrűzött már. A jelenleg forgalmazott 13 modellünkből jelenleg csak két típusra tudunk felvenni rendelést, azt is 12 hónapos határidőre, ami még így is jónak számít más márkákhoz képest. Szerencsére autóinkra nem jellemző a meghibásodás, mégis át kellett csoportosítanunk néhány járművet csereautóvá, hiszen az alkatrészek beszerzésének ideje jelentősen megnőtt – foglalta össze az autós szakember, aki elmesélte, hogy maga is megdöbbent azon, hogy egy pandémia előtt általa 7 millióért értékesített autót a napokban 7 millió 390 ezer forintért tudott beszámítani egy új autó árába.

A Volkswagen kereskedésekben ezzel szemben a hazánkban egyik legkedveltebb autótípus esetében 80 hét (!) mire vállalni tudják egy új autó leszállítását. Ennyi idő alatt még egy kisebb összegű hitel felvétele majd visszatörlesztése is simán végbemegy.

Dupla áron licitálnak az olcsó kocsikra

A fenti témába vágó levelet kaptunk a minap, melyben olvasónk mesélte el a történetét arról, ahogy tizenéves Suzukiját beadta bizományosi értékesítésre. Elmondása alapján az általa 300 ezer forint körüli értékre taksált autóval kapcsolatban az értékesítő vállalkozás képviselője rábeszélte, hogy árazzák be 700 ezer forintra. Mivel a gépjármű eladása nem volt számára sürgős, így hosszas unszolásra, kicsit szkeptikusan belement az üzletbe. Az azonban még őt is meglepte, hogy a jó kétszeres eladási áron is szabályos licitharc alakult ki vevői oldalról. Baranyai használtautó-kereskedésekben érdeklődésünkre elmondták, hogy más típusok esetében is minimum 15–40 százalékkal emelkedett a négykerekűek ára.

A csiphiány nagy vesztese az autóipar

A pandémia alatt az autógyártók sorra leálltak, ezzel egyidejűleg viszont a lockdown alatt megsokszorozódott a kereslet az otthoni szórakoztatóipari berendezések iránt. A kínai csipgyártósorok így átszabták erre a területre a termelésüket, és nehézkesen állnak vissza az autógyárak korábban megszokott mértékű kiszolgálására. A helyzetet nem könnyíti, hogy az ukrán–orosz konfliktus miatt a hadiiparban is megnőtt a kereslet a hiánycikknek számító mikrocsipek iránt, márpedig ez a szegmens jelentősebb lobbierőt képvisel még az autóiparnál is, akár az orosz, akár a NATO-oldalt vizsgáljuk. A helyzetet a tervezett európai csipgyártást oldhatja meg hosszabb távon, de ennek megvalósítása bizony még évekbe telhet.