A Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek az előadásával nyitották meg a magyarországi Neumann János Egyetem képviseletét Dubajban. A közép-kelet európai állam egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemének központja az ország szívében, Kecskemét városában található.

A több mint 60 éves múlttal rendelkező egyetem már az alapításakor meghatározott célok között rögzítette, hogy az intézmény rövid távon térségének olyan közepes méretű intézményévé válik, amely a belföldi hallgatói toborzás mellett külföldi diákok felvételével éri el az 5000 fős hallgatói létszámot úgy, hogy ezt a folyamatot aktív belföldi és külföldi piaci szereplőként is támogatni tudja.

A kecskeméti felsőoktatási intézmény a jelentkezési számok tükrében ma már kategóriájában a legnépszerűbb a magyar diákok között. A siker annak is köszönhető, hogy Kecskemét városát és régióját a magyar gazdaság motorjának is tekintik az ott működő német autóiparnak köszönhetően. A 650 éves város élelmiszeripara mellett ma már a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. legnagyobb gyára okán is világhírű.