A megkérdezettek nyilván nem képeznek statisztikailag reprezentatív mintát, ugyanakkor érdekes megfigyelni, milyen irányokba érdeklődnek, terveznek a fiatalok – elvégre ők alkotják a jövő társadalmát.

A diákok motivációikat is megosztották, s az tapasztalható, a legtöbben olyan szakokra jelentkeznek a felsőoktatásba, illetve olyan pályára készülnek, ami érdekli őket. Többen megfogalmazták, fontosnak tarják, hogy kiteljesedhessenek és „önmaguk lehessenek” a jövőbeli munkájukban.

Azonban négy diák külön kiemelte, hogy a választott szakon szerzett képesítéssel érzi reálisnak az elhelyezkedést a későbbiekben.

A műszaki, reál irány és a humán szakmák nagyjából egyformán népszerűnek tűnnek. Tizenketten helyezkednének el olyan humán területeken, mint a média, politológia, nemzetközi diplomácia, jog, óvódapedagógia, művészetmenedzsment, színészet, rendezés. Tizen pedig inkább reál irányokat jelöltek meg, népszerű az informatika, a természettudományok, a mérnöki pálya. Van, aki matek-fizika, illetve biológia szakos tanárnak készül. Ezeken felül az egészségügyi pálya is népszerű, általános orvostól kezdve sebészen és állatorvoson át dietetikusig sokféle egészségügyi terület megtalálható a válaszok közt. Néhányan sportolói, vagy sportszervezői karriert is el tudnának képzelni.

Három diák azt fogalmazta meg, hogy választásában szülei, családi háttere is meghatározó, a családtagok tapasztalata által úgy érzi, van rálátása az adott pályára, így ez is hozzájárult a választásához. Néhányuk egyéni vállalkozásban is gondolkodik. A pedagógia iránti érdeklődés is megvan a gimnazistákban, harminc válaszolóból öt diák menne óvodai, vagy iskolai pedagógusnak, tanárnak.

Túl nagynak érzik a nyomást a diákok

A fiatalok, bár legtöbbjük igyekszik tudatosan készülni a jövőjére, van, aki már a tervezett mesterszakra készül, mégis hangot adtak annak, amiről lapunk már korábban is írt: sokan igényelnének még több segítséget az önismeretük fejlesztéséhez, a jövőbeli legideálisabb pálya kiválasztásához, valamint reális információkkal egy-egy adott munkakörről. Gyakornoki programok, cégek látogatása, egyetemi hallgatók és dolgozó fiatalok gimnáziumi órákra való meghívása segíthetne abban, hogy tisztuljon a jövőt illető képük.

Probléma, hogy nem mindenki tudja, mit szeretne igazán, mi illene hozzájuk, s hogy egy-egy munka milyen a valóságban. Nagy nyomást éreznek a továbbtanulás miatt, mert úgy érzik, most kell eldönteniük az egész jövőjüket, életüket.