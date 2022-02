– Jókat enni mindenki szeret, na de sütni is?



– A sütés hobbiszinten mindig is az életem része volt, mivel édesapám pék - olvasható a Mohácsi Újság.hu hírportálnak adott interjúban. - Rengeteget sütöttünk otthon, és mindig egy kicsivel több lett megengedve. Először odaadták a habverőt, hogy lenyalhatom, később megfőzhettem a pudingot, majd a tejszínhabot is kikeverhettem. Apukám engedte, hogy segédkezzek, így lassan beoltott a sütés szeretetével. Családi rendezvényekre eleinte mindig ő sütött, majd átszállt rám ez a szokás.



– Magától értetődő volt a cukrász irány az életében?



– Egyáltalán nem. A gimnázium után nem tudtam eldönteni, hogy mi szeretnék lenni, eszembe se jutott a cukrászat. Így mindjárt elkezdtem dolgozni, aztán nem sokra rá jött a koronavírus. De tudat alatt annyira megszerettem a sütést, hogy mindig ott motoszkált a fejemben. A barátom unszolására a járvány alatt elvégeztem egy online cukrászképzést. Titokban csináltam meg, még a szüleim sem tudtak róla. Miután megkaptam a bizonyítványt, elmondtam nekik, és természetesen nagy volt az öröm a családban.



– A fiatal kora sem rettentette vissza attól, hogy egyéni vállalkozó legyen?



– A párom egy nagy motivátor, így hát közösen belevágtunk és másfél-két hónap alatt elintéztünk minden papírmunkát, megtaláltuk a helyet, berendeztük, átalakítottuk. Kiegészítjük egymást: ő végzi a papírmunkát, én meg sütök. Visszagondolva, nagy fejesugrásnak tűnik, de akkor minden klappolt, minden úgy történt, ahogy szerettük volna. Bele sem gondoltunk, hogy ez nem működhet.



– Miért éppen cukrászműhely?



– Cukrászdát szerettünk volna nyitni eleinte, azonban a koronavírus miatt elkezdtem keresni más alternatívákat. A nulla kontakthoz pedig a cukrászműhely volt a legjobb megoldás. Megrendelésre dolgozunk – Facebookon, e-mailen lehet rendelni –, nincs nyitvatartásunk. Régi álmom vált valóra, szépen lassan felépítettük és az ünnepek alatt eljutottam arra a szintre, hogy már nem ment a két munkahely együtt, így muszáj volt megválnom a másik állásomtól. De volt, s van is munkám bőven, így egy percig sem bánom, büszke vagyunk magunkra.



– Mit tartogat a jövő a terveket illetően?



– Szeretnénk egy sütizős, kávézós helyet, ami egy modernebb vonalat képviselne. Örülnénk, ha színesebbé tehetnénk a város sütemény- és kávéfelhozatalát. A barátom barista, így a manapság trendi macaron, a különböző fánkok és más egyebek mellett a latte artot is szeretnénk elhozni a helyieknek. Szívünk szerint a sétalóutcában nyitnánk egy modern helyet.



– A sütés mely része a kedvence?



– Nagyon szeretem minden mozzanatát, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem a díszítés a kedvencem, hiszen imádok kreatívkodni. A kedvenc részem az, mikor megkoronázom a finom tortát. Örülök, hogy a hobbim egyben a munkám is.