Fórumokon emlegették a pécsiek, hogy alig ötven új parkolóhely épül majd az új vásárcsarnok közelében, amit meglehetősen kevésnek gondolnak. Egy építési szakportálon megjelent írásban még 67 parkolóhelyet említettek, de ez sem tűnik elegendőnek. Ezért is fordultunk a városházához, hogy tisztázni lehessen a kérdést.

Az önkormányzat megkeresésünkre úgy reagált, hogy az új vásárcsarnok keleti oldalán 45 normál és kettő akadálymentes várakozóhelyet építenek újonnan. Áruszállításhoz feltöltőudvar is épül, ahol 20 személyautó és 14 teherautó fér majd el. Az ingatlantól délre a meglévő parkolóban mintegy 150 várakozóhely lesz. Ezekhez még hozzáadódnak a régi vásárcsarnok környezetében lévő – szintén meglévő – várakozóhelyek, amik kibővülnek azokkal a meglévő parkolókkal, melyeket jelenleg nem használhatnak a vásárlók – ezek még 100-nál több várakozóhelyet jelentenek. Az amúgy is zsúfolt Domus-parkolót és a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő helyeket is említette az önkormányzat.

Csakhogy egy tavaly novemberi önkormányzati előterjesztés még arról szól, hogy a városvezetés egy négycsillagos hotelt szeretne létrehozni a régi épületből magánbefektető bevonásával. A szálláshelynek nyilván szüksége lesz autóbeállókra, a vendégek aligha fogadják majd el, hogy valahol távolabb keresgéljenek maguknak helyet.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt mondta, hogy az előző városvezetés idején vásárolták meg a volt Boccaccio területét, hogy ott is parkolóhelyet alakítsanak ki. A régi vásárcsarnokkal kapcsolatos korábbi elképzelések alapján még további helyeket biztosíthattak volna. A baloldali városvezetés lemondott arról, hogy a régi épületből irodaházat és élelmiszerboltot alakítsanak ki.

Komlón nem másokat hibáztattak

Az új létesítmény a 415 milliós kormányzati plusztámogatással együtt 3,2 milliárd forintba került volna, de a baloldali városvezetés idején – különböző okokból – 800 millió forinttal drágult meg az építkezés. A pécsi önkormányzat egyébként a vásárcsarnok kapcsán is a kormányt hibáztatta, mert szerintük nem megfelelő időben kapták meg a plusztámogatást a beruházás elindítására. Érdekesség, hogy a Pécsnél jóval kisebb Komlón is hasonló helyzet állt elő, hiszen ott szintén magasabb ajánlatok érkeztek a piac kivitelezésére.

Komlón azonban nem ültek a babérjaikon. Ahogy Polics József polgármester fogalmazott, náluk is az eredetihez képest többletköltséggel járt a beruházás, éppúgy kérték a kormányt, hogy pótolja ki az eredeti összeget – esetükben ez 140 milliót jelentett. De mivel tudták, hogy a kormányzati határozat időbe telik, ezért a város úgy döntött, hogy amíg nem bólintanak rá a kérésükre, addig az önkormányzat biztosítja a szükséges forrást.