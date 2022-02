P Szerkesztőségünknek is jelezték olvasók, de Berényi Zoltán, az ÖPE–KDNP helyi képviselője már e-mailben megírta a városi jegyzőnek, a hatósági főosztálynak, a városüzemeltetési főosztálynak, valamint ezen osztályok vezetőinek, hogy a pécs-vasasi városrészben az egyik utcában patkánygondokra panaszkodnak az ott élők. Az egyik bejelentő szerint a szomszédos, önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban szaporodtak el annyira a patkányok, amelyek már hozzájuk is átjárnak.

Az ügyben az előző közgyűlésen Berényi Zoltán kérdést is intézett a pécsi polgármesterhez, Péterffy Attilához, hiszen önkormányzati bérleményt érintő közegészségügyi problémáról van szó, amelyet ráadásul már napokkal korábban maga is jelzett az illetékes osztályoknak. Megemlítette, hogy többen is megkeresték már az ügyben őt is, a probléma olyan önkormányzati ingatlanokat is érint, ahol nincs bérlő, egyben akkor kiemelte, hogy az önkormányzat elhárította a helyiek kérését. Péterffy a közgyűlésben azt közölte, hogy ő nem is tud a problémáról, de majd utánanéz az ügynek. A közgyűlés után, az elmúlt napokban ebben a témában mi is vártunk volna választ a városvezetőtől, de nem kaptunk.

Időközben viszont az is kiderült, hogy néhány napja súlyos kutyatámadás is volt a város peremkerületén, Vasason. Két bullterrier harci kutya egy buszmegállótól néhány méterre támadt neki egy sokkal kisebb kutyának. Csak a bátor és saját testi épségüket kockáztató lakosoknak, valamint az állatorvosok beavatkozásának köszönhetően nem pusztult el az állat.

Berényi Zoltán közölte, a helyiek elmondása szerint már többször is kiszöktek ezek a harci kutyák, többször is póráz nélkül sétáltatják őket, és eddig is a szerencsén múlott, hogy nem történt nagyobb tragédia és nem egy gyermeket támadtak meg. A képviselő egyben kérte az önkormányzat illetékes hatóságát a szükséges intézkedések meghozatalára, tudomása szerint az eljárás el is indult. Úgy tudja, hogy a bejelentő ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett, tesz a rendőrségen.

A kutyatámadást egy gépjárműre szerelt fedélzeti kamera fel is vette, az otthonába beszökött patkányt pedig az egyik lakó telefonon rögzítette.