A Villányi Általános Iskolát a fenntartó Mohácsi Tankerületi Központ pályázati forrás segítségével bővíti és újítja fel. Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében elnyert 476,6 millió forint támogatásból egy új „A” típusú tornaterem (15 x 30 méter) épül, és az alsó tagozaton tornaszobát is kialakítanak. A koncepció részeként még egy új természettudományos, illetve művészeti oktatásra is alkalmas tanterem épül.

Az intézmény jelenleg egy különálló épületben található tornateremmel rendelkezik. A projekt keretén belül mindkét telephelyen történnek beruházások. A meglévő tornaterem esetében – szűkös mérete és leromlott állaga miatt – szükség volt az elbontásra, és az iskolához közvetlenül kapcsolódó, „A” típusú tornaterem megépítésére. A két épületrész összekapcsolásával közös, akadálymentes bejárat valósítható meg. A mindkét telephelyen megvalósuló eszközbeszerzés pedig a mindennapos testnevelés eszközigényét, a különböző tantárgyak szemléltetési igényét segíti.

A bővítés, felújítás és az eszközbeszerzés megfelel a 21. századi infrastruktúra követelményeinek, amelynek előnyeit 180 tanuló élvezheti majd. Mint a tankerület tájékoztatott, az épületszerkezet kialakítása már megtörtént, jelenleg a gépészeti és villamossági alapszerelések folynak. A nyáron kezdődött kivitelezés várhatóan idén április végén fejeződik be.

Pályáznak a Magyar Falu Programban

A Mohácsi Tankerületi Központ hat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program kiírására. Sikeres elbírálás esetén Drávaszabolcson folytatódhat az iskolaépület felújítása a tanári szoba és a hozzá tartozó irodák korszerűsítésével. Kémesen a tornaszoba nyílászárói és padlózata újulhatnak meg. Magyarbólyban az alsó tagozatos épületrész komplex felújítása valósulhat meg. Véménden utólagos szigetelést kaphat a tetőzet és a homlokzat, megújulhat az udvar térburkolata. Szederkényben az iskola tetőzete, homlokzata és az udvar burkolata újulhat meg, Vokányban nyílászárócserére, a tornaszoba padlózatának felújítására, a mosdók korszerűsítésére, a tantermek szellőztetésének megoldására kerülhet sor.

Siklósra is jutott a támogatásból

Megújult két siklósi általános iskola is összesen több mint 800 millió forint európai uniós pályázati forrásból és 156 millió forint kormánytámogatásból. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola egy 516 négyzetméteres kétszintes, lifttel rendelkező épülettel bővült, és a meglévő iskolaépület lapostetejének évek óta problémát okozó vízszigetelése is megújult, emellett korszerűsítették a tanárit és több tantermet is. A Batthyány Kázmér Általános Iskolában a jelenlegi tornatermet táncteremmé alakították, és egy szabványos méretű tornateremmel bővítették az épületet. Az új részben egy természettudományos szaktantermet is kialakítottak. A bővítésnek köszönhetően az iskolának egy új, akadálymentes bejárata is nyílt.