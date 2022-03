A polgári kormány 2020-ban hozta létre a közvetlenül az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó Pécsi Áldozatsegítő Központot, amelynek a szolgáltatásai büntetőfeljelentés nélkül is igénybe vehetők.

- Szó szerint az utcáról betérőket is fogadjuk, akik úgy érzik, hogy áldozatai egy szabálysértésnek, bűncselekménynek, de még nem tettek feljelentést – mondta Patai Péter koordinátor. – Ez különösen a kapcsolati erőszaknál van így, amelynek 95 százalékban nők az elszenvedői. Sokan nem lépik át azt a lélektani küszöböt, hogy a rendőrséghez forduljanak, mert félnek a bántalmazótól, pedig már megtaposták őket, vagy az ajtófélfához verték a fejüket.

Az ügyek rendezéséhez, megfelelő segítséghez a bizonyíthatóság is nagyon fontos, megpróbálnak minél több információt összegyűjteni, hogy a büntetőeljárás megindítható legyen. De ha nem történik testi sértés igazolhatóan, akkor a magánindítvány elindítása jóval nehezebb, de ilyenkor is szakszerű tanácsadással, a tényszerű adatok összegyűjtésével, lelki felkészítéssel támogatják az áldozatokat, valamint segítenek a távoltartási kérelem benyújtásában, elkészítésében is.

Ha pedig házastársakról, élettársakról van szó, akkor például a vagyonközösség miatt, vagy a gyermekelhelyezés kapcsán még a polgári jogi tanácsadást is megadják szintúgy. Segítséget nyújtanak a pártfogó ügyvédi szolgáltatások elérésében, a különböző nyomtatványok kitöltésében is.

A szolgálat a tanúgondozásban vagy a védett szálláshelyre való menekítésben is részt vállal, például emberkereskedelem, vagy pedig házi rabszolgaság áldozatai számára.

A figyelmüket az sem kerüli el, ha a bűncselekmény miatt valaki a lakhatásával, az élelmezéssel, a ruházkodással járó kiadásait nem tudja fedezni; ők nyolc napon belül azonnali pénzügyi segélyt kérhetnek, amihez a szükséges kérelem összeállítását vállalják.

– Az elmúlt évben Baranyában 1100 ügyfelünk volt, akik elkövetett bűncselekmények kapcsán jutottak el hozzánk, kerestek fel minket. Varga Judit igazságügyi miniszter szakpolitikájának is köszönhető, hogy minél több áldozatot el tudunk érni. A jogi háttér megteremtésével ma már a hatóságok, hogyha az áldozat ehhez hozzájárul, átadják az adatokat számunkra, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság is felajánlja nekik a központunk munkáját – mondta a koordinátor.