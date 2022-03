– Sajnos nemcsak a parkolóautomatákat csúfítják el firkálmányok városszerte, hanem ugyanezt lehet elmondani több buszváróról és nagyon sok épületről is – panaszolta egy pécsi olvasónk szerkesztőségünknek küldött üzenetében nemrég.

Lassan megszokjuk, olyan sok van belőlük

Az elmúlt hetekben nem ő volt az egyetlen, több levelet is kaptunk a szaporodó falfirkákkal kapcsolatban. Éppen ezért a napokban falfirkavadászatra indultunk a belvárosban. Csakhogy hamar kiderült, a pécsi falfirkák esetében vadászatra nincs szükség, elég nyitott szemmel járni egyet.

Először a Hal tértől sétáltunk el az Iparosházig a Rákóczi úton. A szakaszon az épületek jelentős részén volt valamilyen firkálmány, több helyen a lakóházak bejárati ajtajain is. A Jókai utcai OTP épületének sarkán vettük észre az első kifejezetten látványos firkákat. A falfelület azért lehet annyira népszerű, mert részben bokrok takarják, így az éjszakai alkotók ott valószínűleg biztonságban érzik magukat.

Nagy kiterjedésű graffiti fogadja az arra járókat az Iparosházzal szomszédos épület falán is. Több épületet is hasonló alkotások díszítenek a Nagy Lajos király útján a Szabadság utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között. Végül a Domus mellett kötöttünk ki, az épületnek ugyanis az üresen álló része is tele van firkálva.

Nem minden formájával van probléma

A Domus melletti parkban két járókelő is elmondta véleményét az önkifejezés ezen formájával kapcsolatban.



Egybehangzott abban a véleményük, hogy élből nem ellenzik a graffitizést, de nem mindenhol van helye, és az se mindegy, milyen minőségű a rajz. A Domuson éktelenkedő firkálmányok szerintük sem ütötték meg a mércét, egyikük ráadásul azt is megjegyezte, hogy egy park közelében nem előnyös az ilyen látvány, főleg hogy ez fogadja a vasúttól a belváros felé haladó külföldieket. A graffitizés egyébként valóban nem minden esetben üldözött cselekedet. Egyes városokban a helyi vezetés kinevez legálfalakat, ahol az utcai művészek kedvükre alkothatnak.

Szabadságvesztéssel járhat a rongálás

Annak súlyos következményei lehetnek, ha valaki olyan helyen firkál, ahol az nem megengedett. A Büntető Törvénykönyv meghatározása szerint a falfirka festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges.

Csernik Aranka ismert pécsi ügyvéd megkeresésünkre kifejtette, mivel a falfirkálás rongálásnak minősül, ha a kár nem haladja meg az ötvenezer forintos értéket, akkor akár egy évig terjedő szabadságvesztés járhat érte. Ötvenezer forintos kár fölött már három évig terjedő szabadságvesztésről beszélhetünk, de akkor is, ha az okozott kár ezt az összeget nem haladja meg, viszont védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti leletet, vallási tisztelet tárgyát vagy templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet, temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat rongál meg.