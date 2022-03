Közel nyolcmilliárd forintból újult meg a Pellérden működő pécsi szennyvíztelep, ahová Pécs és a környező 12 település szennyvize érkezik, közel 10 millió köbméter. A beruházást több ok miatt kellett elvégezni. Az első, mint az üzemeltető, a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója, Farkas Tamás elmondta, az eddig is szigorú előírásokat még szigorúbbak váltották fel. A másik ok az időjárás-változás, amelynek nagyon komoly kilengései vannak. Van olyan, hogy egy óra alatt egy havi csapadék hullik le, ami villámárvizeket okoz a telepen is. Az átlag 25 ezer köbméter vízmenyiséget 65–70 ezerre emeli.

– Ennek a kezelése, hogy ne keljen elengedni a vizet, hatékonyan meg tudjuk tisztítani, szintén egy fontos feladata volt – hangsúlyozta a vezérigazgató a tegnapi sajtótájékoztatón. Hozzátette, a régit úgy kellett felújítani, modernizálni, hogy az üzemeltetés működjön, de a kivitelezés is haladjon. Pécs polgármestere, Péterffy Attila hozzátette, a projekt az előző városvezetés munkájának eredménye, és a magyar kormány támogatásából valósult meg. Elkezdődött a hat hónapig tartó próbaüzem.