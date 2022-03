– Tűzvizsgálati eljárás a következő esetekben indul: ha a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, ha annak következtében haláleset történik, ha a riasztási fokozata hármas vagy magasabb kategóriában van, ha a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja – mondta Hochrein Balázs tűzoltó őrnagy, tűzvizsgáló.



A kiérkező tűzvizsgáló helyszíni szemlét tart, ami két részre tagolható. A statikus szemle során a szakember rögzít minden egyes elemet megtalálási állapotban, fényképpel, videóval, leírással, rajzzal. Ezt követi a dinamikus szemle, a tárgy­vizsgálat. A tárgyakat megmozgatva próbálják beazonosítani, hogy hol keletkezhetett a tűz. A hatóság törekszik az eredeti állapot rekonstruálására. Ha látnak például égésgyorsító használatára utalást, vagyis éghető folyadék volt kilocsolva, vagy túl nagy intenzitású volt a tűz, a tárgyból mintát vesznek, és elküldik a katasztrófavédelmi kutatóintézet laborjába.



– Évente 30-40 olyan esetünk van a megyében, ahol tűzvizsgálatra kerül sor. A jogszabály szerint 60 nap áll rendelkezésünkre egy ügy lezárására, de vannak olyan esetek, amikor ezen túlnyúlhat a munkánk. Összetettebb, bonyolultabb ügyek alkalmával kamerafelvételekre, tárgyi bizonyítékok begyűjtésére, lefoglalásokra, tanúk meghallgatására, további szakértők bevonására is sor kerül – közölte Hochrein Balázs.



A tűzoltószakma és ezen belül a tűzvizsgálat nem könnyű feladat, életen át tartó tanulást, fejlődést igényel. Vannak olyan esetek, melyek lelkileg megviselik az állományt. Összeroncsolt autóból kimenteni a sérülteket, megégett emberek látványa, továbbá a gyermekekkel történt tragédiák, mind-mind olyasmi, amit nem könnyű feldolgozni. Mint megtudtuk, sokat segít az esetek feldolgozásában a csoportpszichológia, azaz, hogy a beavatkozás után, a laktanyába beérve megbeszélik az esetet. Ha ez nem lenne elég, kirendelhető pszichológus akár az egész csoport számára.





Kiderült, hogy miért nincs női tűzoltó





Hochrein Balázs egy véletlen folytán lett tűzoltó. A katonaságon az egyik szobatársa édesapja dolgozott a tűzoltóságnál, és a fia elbeszélése után jött az ötlet, hogy jelentkezne. 1999-ben lett tűzoltó, akkor még több mint száz jelentkező közül választották ki. Intelligenciateszt, pszichikai, fizikai vizsgák vártak a jelentkezőkre, melyek után öt főt vettek fel – köztük volt ő is. Arra a kérdésünkre, nem bánta-e meg a döntését, azt mondta, nem, ha újra dönthetne a jövőjéről, most is a tűzoltó hivatást választaná.



Azt is megtudtuk, hogy miért nincs női tűzoltó. A fizikális (olyan eszközöket, gépeket is használ a tűzoltó, amelyekről kimutatták, hogy nők számára kifejezetten nem javasolt egészségügyi okokból), pszichés megterhelés, a több mint 20 kilós súlyok, és nem utolsósorban a laktanyák kialakítása (közös tusoló, alvóhely) nem teszi lehetővé, hogy a gyengébb nem képviselői is klasszikus „vonulós” lánglovagok legyenek. Önkéntes tűzoltóként azonban számos hölgy tevékenykedik.