Nemcsak az autónkat és a motorokat kell felkészíteni a tavaszi-nyári szezonra, hanem a kerti kisgépeket is át kell vizsgálni, mielőtt ismét beindítjuk őket a több hónapos téli pihenőt követően. Olvasóink is jelezték szerkesztőségünknek, hogy már most nagy a forgalom a kerti kisgépek szerelésével foglalkozó szervizekben, ezért érdemes minél előbb kipróbálni a fűnyírót, a fűkaszát, a kapálógépet, hogy rendben működik-e, vagy a szakembernél tölteni a szezon első néhány napját. Néhány alapműveletet azonban otthon is elvégezhetünk.

A benzines kerti kisgépek téli tárolása nagy körültekintést igényel: például a benzin 3 hónapnál tovább sose maradjon a gépben! Ezért már az őszi munkák befejeztével eresszük le, a karburátorból járassuk ki teljesen. A gépeket, még a hűtőbordákat is, alaposan megtisztítva tegyük el! Ha ez elmaradt, tavasszal ezzel kezdjük a szezont.

– Az alapos tisztítás gépenként mást jelent. A benzineseknél érdemes különös figyelmet szentelni a hűtőbordák tisztításának is. A fémházas fűnyírók kaszaházának tisztításán múlik, milyen hosszú lesz a fűnyíró élettartama, ugyanis a földes-nedves felrakódás miatt a rozsda könnyen megeheti. A hatékony tisztításhoz nagy segítséget jelenthet egy kompresszor – mondja Bartók Tibor, a Szer-Köl Kft. munkatársa.

A használati útmutatót soha ne dobjuk ki, főleg a karbantartási leírás miatt. A benzines gépeknél az olajcseréről és az olajszűrőcseréről se feledkezzünk meg, ezt évente legalább egy alkalommal végezzük el, például a tolókaros, benzines fűnyíróban. Ha nincs üzemóra-számláló a gépen, kalkuláljuk ki, nagyjából hány órát használtuk már a gépet. Szintetikus olajat és csakis prémiumminőségű benzint vásároljunk, és az útmutatóban leírt típust válasszuk. Rendeltetésszerű használat, karbantartás és üzemanyag-feltöltés mellett a jó minőségű, tolókaros fűnyíró átlagosan 10 évig használható.

A levegőszűrő (amely papírból vagy szivacsból készülhet) cseréje évente egyszer esedékes, a tavaszi bevetés előtt ne maradjon el se a fűnyírónál, se a rotátornál, se a sövényvágónál. A gyertyacsere nehézkes lehet, ezért jobb, ha szakemberre bízzuk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy évente egyszer ezt is el kell végez(tet)ni – tanácsolja Bartók Tibor.

Az akkumulátorral működő gépeket – például a robotfűnyírót – fontos télen is meleg, de legalábbis fagymentes helyen tárolni feltöltött akkumulátorokkal. Vásárláskor úgy keresgéljünk, hogy a kiválasztott gép aksija más, azonos márkájú gépet is működtessen. Ha ősszel elmaradt az élezés, a tavaszi szezont ezzel kezdjük! A vágórész karbantartása a fűnyíró késeire, a rotátor kapáira, a sövényvágó késeire vonatkozóan is aktuális.



Elektromos gépeknél ellen­őrizzük a gép külső sértetlenségét, a késforgató csavart, vizsgáljuk meg a kábelt, nincsenek-e rajta törések vagy repedések. Az egyik legnagyobb veszélyforrást az elektromos vezeték sérülése jelentheti. A biztonsági kapcsolót is próbáljuk ki. Ha mindent rendben találtunk, elindíthatjuk a gépet, így tudjuk ellenőrizni a hangját. Ha gyanús, szokatlan zajt hallunk a motorból, vigyük a gépet szervizbe!

Ha újonnan épült családi házunk körül éppen a kertrendezésnél tartunk, az első kerti kisgépekre is szánjunk pénzt: a fűnyíró és a szegélyvágó a legfontosabb kellék. A robotfűnyíró napjainkban egyre nagyobb sláger, ami nem csoda: a kis méretű, önjáró szerkezetnek hála a pázsit folyamatosan frissen vágott, gondozott hatást kelt.

– A robotfűnyírót sose a hagyományos, kerti fűnyíróval hasonlítsuk össze, sokkal inkább a kertésszel! A mindig frissen vágott füvet látva gyorsan megtérül a robotfűnyíró ára, a kertészt könnyen megspórolhatjuk vele. Az idő- és a humánerő-hatékonyság szempontjából időseknek, fiataloknak egyaránt jó befektetésnek bizonyulhat. A hagyományos fűnyíró ennél jóval alacsonyabb minőségi szintet kínál, és az eredmény is csak 1-2 napig látható.

Amennyiben a robotfűnyírót ősszel tisztán tettük el és a töltőállomásra helyezve tároltuk, tavasszal csak elő kell venni, tömítőt cserélni, szoftvert frissíteni, és máris bevetésre kész!