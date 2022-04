Idén is rengeteg a kullancs – tapasztalhatja mindenki, aki a szabadban tölti az idejét. Erdőkben, kertekben, játszótereken, kutyafuttatókon is támadnak, aktivitásuk tavasztól egészen őszig tart. Egyetlen csípés is betegséghez vezethet, kellő odafigyeléssel azonban a baj elkerülhető – hívják fel a figyelmet szakemberek.

A kullancs által okozott betegségek közül a Lyme-kór az egyik, ami a legjellemzőbb – tipikus tünete a vándorló bőrpír, nem előzhető meg védőoltással, de antibiotikummal általában jól gyógyítható.

A másik a vírusos agyvelő-gyulladásos fertőzés, amit okozhat a csípés – a betegség többnyire tünetmentes, minden ötödik esetben azonban lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával járó szakasz jelentkezik a csípés utáni harmadik-negyedik héten, ami kórházi ellátást igényel.

A vírusos agyvelőgyulladás védőoltással megelőzhető, aminek beadatása a késő ősztől kora tavaszig tartó időszakban a leginkább javasolt. A Baranya Megyei Kormányhivatal ajánlása szerint a koronavírus elleni vakcina és a kullancs elleni védőoltás beadása között javasolt legalább két hetet várni.

Védekezni riasztószerekkel is lehet, fontos, hogy a készítményeket a használati utasítás szerint alkalmazzuk. Ha pedig a kullancs már a bőrbe fúródott, akkor a mielőbbi eltávolítás a legfontosabb, így általában eredményesen megakadályozható a kórokozók átvitele.

Legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, de speciális eltávolító kanál is vásárolható. Ha azonban nincs kéznél semmilyen eszköz, két körmünk közé fogva, gyengén csavaró mozdulattal is kihúzható a vérszívó.

– Célszerű a befúródott kullancs helyét és eltávolításának idejét a naptárba feljegyezni, hogy az esetleges betegségtünetek megjelenésekor az orvost tájékoztathassuk a csípés időpontjáról – javasolja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.



A fűnyírás távol tartja a vérszívókat

– Kertekben, városi parkokban a fű rendszeres nyírása, az aljnövényzet és a bokrok metszése, az avar gyakori összegyűjtése elősegíti, hogy a kullancsok távol maradjanak – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Kiemelve, hogy ezek a kertészeti tevékenységek kevésbé nedves mikroklímát eredményeznek, ami a kiszáradásra érzékeny kullancsok számára előnytelen, ezenkívül a kevésbé gazdag aljnövényzet táplálékkeresésük hatékonyságát rontja.

– Fontos tudni azt is, hogy a kullancsokat a lakott területek zöldfelületeire jelentős mennyiségben a kutyák hurcolják be, ezért rendkívül fontos az ebek kullancscsípéssel szembeni védelme is, amelyhez megfelelő készítmények állnak rendelkezésre – tették hozzá.