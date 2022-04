Újjáépülhet a faluház – a 2019-ben tűzvészben leégett épület helyreállítására a napokban mintegy 250 millió forint támogatást nyert a település sikeres pályázatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül.

A pénzből a korábban panziónak és étteremnek is helyet adó létesítmény alsó szintjét és tetőszerkezetét állítják helyre. A cél, hogy az épület visszanyerje eredeti, közösségi funkcióját, ezen kívül a konyha és az étterem felújításával ismét lehetővé válik, hogy a közétkeztetést is ismét innen oldják meg. A pályázati támogatásból a fűtés, a vízvezetékrendszer és a burkolatok cseréjét is tervezik, valamint az étterembe új székeket, asztalokat is vásárolnának. Az emeleti panzió újjáépítése a mostani terveknek nem része, a pályázati kiírásban ugyanis nem szerepelt szállásadói tevékenység támogatása.

A szászvári önkormányzat arra törekszik, hogy a munkálatok minél előbb megkezdődjenek, az újraépítés a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást követően indulhat. A ház állapota stabil, de az építkezés megkezdése előtt statikusok újra átvizsgálják majd a szerkezeti elemeket. Mint ismeretes, az önkormányzati panziónak és vendéglőnek is helyet adó épület 2019 októberében vált a lángok martalékává, a szászváriak életében központi szerepet betöltő szálláshelyből és az alatta lévő étteremből – ahol az óvodások, iskolások számára is főztek, illetve ahonnan bonyolították a felnőtt szociális étkeztetést – a tűzvész következtében szinte semmi nem maradt.

Akkor az épület maradványainak állagát a szászváriak összefogásával sikerült megóvni: még a tél beállta előtt önkéntesek segédkeztek a födémre hullott törmelék eltávolításában, és akkor került a fólia is a tetőre, hogy megakadályozzák a beázást. Az elmúlt bő két évben a település folyamatosan kereste a lehetőségeket a faluház újjáépítéséhez, a tűzeset óta ez a most elnyert volt az első olyan pályázat, amely lehetőséget nyújtott a renoválására.