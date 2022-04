A baranyai megyeszékhelyen a korábbi szocialista városvezetés idején fordult elő az, hogy rendszeressé váltak a járatkimaradások.

Ezen az előző városvezetés idején azonban igyekeztek változtatni, megújítani a járműparkot, javítani a szervizelési háttéren és hosszú évek alatt érték el, hogy ne maradjanak ki buszok a sokat kritizált fonódó menetrend ellenére is. Szintén az előző városvezetés indította el az elektromos buszok beszerzését is, aminek első kontingensét, tíz e-buszt azonban már a baloldali városvezetés adhatott át.

Nemrég pedig arról számoltak be közleményben, hogy a kormányzati Zöld Busz Program keretében, 1,17 milliárdos állami finanszírozás és félmilliárdos EIB-hitel mellett immár nyolc újabb jármű beszerzésével tovább folytatódhat az e-buszos fejlesztés. Igaz, a DK-s, MSZP-s önkormányzat csak a második közbeszerzési kiírással tudta le a programot.

Minderről azonban nem tartottak sajtótájékoztatót, sőt még megkeresésünkre sem reagáltak. Lapunk azonban arra is várt volna valamilyen reakciót, hogy a város lakói ismét járatkimaradásokra panaszkodnak, például van, aki szerint a 4-es is ritkán jár, a reggeli kertvárosi "heringjáratokat" is többen emlegették, a 107-es 109-es járat esetében a reggeli és délutáni buszokat említették meg. Van olyan pécsi, aki ez utóbbival kapcsolatan úgy vélekedett, hogy több hónapnyi járatkimaradozás utáni reklamálások hatására tettek ki egy tájékoztató papírt az egyik buszmegállóra a buszos "változásokról".

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető már hónapokkal ezelőtt jelezte: a buszsofőrök elégedetlensége miatti elvándorlás komoly problémákat okozhat, a tömegközlekedés biztonságos fenntartása is veszélybe kerülhet. Ezért is állt ki a cégnél működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) béremelési szándékai mellett, amit azonban végül nem fogadtak el.

A frakcióvezető szerint tavaly a sofőrök tizede otthagyta már a céget, miközben a botrányos a cégvezetői béremelésről lehetett hallani. Úgy véli, ha folytatódik az elvándorlás, akkor a menetrend tarthatatlanná válik és végső soron a pécsieknek kell áldozatot vállalniuk a felelőtlen vezetés helyett.

Kismamát babakocsival büntettek meg

A közösségi oldalon egy édesanya arról írt, miként bírságoltak meg az egyik helyi járaton. Mint írta, másfél hónapot várt a baba születés óta, hogy vehessen végre kisgyermekes bérletet a Tüke Busznál. El is ment a Budai Állomás bérletpénztárába, hogy megcsináltassa a hivatalos bérlettokot, de az nem volt nyitva, ezért a belvárosba utazott a 4-es busszal. Középen szállt fel, mert csak ott lehet babakocsival, amit rögtön ki is kötött. Először utazott így, nem hagyta őrizetlenül a babáját, ezért nem is ment előre jegyet venni a sofőrhöz, hiszen úgyis a bérletért indult. Az ellenőr azonban megbírságolta tízezer forinttal, amit az anyuka az ellenőr szemszögéből megértett. Csakhogy az ellenőr a buszról leszállva a bérletpénztárhoz is elkísérte és "végignézte, hogy nem hazudtam, nem az utolsó, logós ember vagyok a buszon, hanem tényleg a bérletért mentem a városba. Babakocsival".

A pécsi önkormányzat ezzel kapcsolatban azt közölte, egyetért azzal, hogy megbírságolták. A Budai Autóbuszállomáson található bérletpénztár időszakosan nyitva tartó értékesítő pont, amely csak bérletvásárlási időszakban áll az utasok rendelkezésére, amiről a helyszínen kitett tábla mellett a társaság honlapja is tájékoztatást nyújt, ahogyan a honlapon lehet olvasni azt is, hol lehet jegyet venni, például egy dohányboltban a Budai buszállomáson, de akár mobilalkalmazásban is van lehetőség a jegyvásárlásra. Ezek mellett arra is hivatkoztak, hogy február 9-én közzétettek egy sajtóközleményt is a kisgyermekes szülők részére. Fentiek alapján a panaszos utasnak minden lehetőség adott volt menetjegy vásárlására, amit nem tett meg.