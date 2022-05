– 2021 októberében adtam át személyesen a polgármesternek azt a fejlesztési tervet, amit már jóval korábban elektronikus úton eljuttattam az egyik alpolgármesterének és amit most elővehettek az asztalfiókból – mondta Berényi Zoltán, Vasas, Hird és Somogy egyéni képviselője annak kapcsán, hogy a szocialista-DK-s csonkakoalíciós pécsi városvezetés nemrég lakossági fórumot tartott éppen arról, amit az ÖPE-KDNP politikusa már jóval korábban letett az asztalra.

A szakemberek és helyiek bevonásával elkészített dokumentumban több fejlesztési célterületet jelöltek meg a keleti térségben, valamint fejlesztendő, átalakításra váró ingatlanokat. Köztük volt az egykori kenderfonó ingatlanának tervezett átalakítása, amit prioritásként mutatták be.

– Részletesen feltártuk, hogy a két évtizede szinte üresen álló, elhagyatott épületet miként lehetne hasznosítani. A felújítás után rendelkezésre állna egy kétszáz négyzetméteres közösségi tér, a felső szinten pedig irodák, helyi civil szervezetek számára lehet kialakítani különböző helyiségeket, termeket – mondta.

A dokumentumban az áll, hogy a rendezvény, közösségi és civil központban vállalkozások számára bérelhető irodahelyiségek, közösségi iroda kialakítására is sor kerülne, valamint a volt kenderfonó mini inkubátor-házként működhetne. Egy helyi termékeket árusító boltnak is lenne hely, valamint népi iparművészeti műhelyek – így kenderfonó műhelynek – létrehozása szintén megoldható lenne. Mindezek mellett közigazgatási és egyéb szolgáltatások kihelyezett irodája (pl. családsegítő-szolgálat, agrárkamara, vidékfejlesztési iroda) kaphatna még helyet itt. A biciklisek számára pedig megállóhelyet hoznának létre.

– Üdvözöljük azt is, hogy az előző városvezetés által elnyert TOP-os forrásokból találtak még a kenderfonóra is félmilliárd forintot – említette meg Berényi, aki azt is megjegyezte, hogy miközben a térség újraválasztott parlamenti képviselője, a Hoppál Péter, a polgármester mégsem kért abból, hogy ez ügyben is lobbizzon a politikus a kormánynál.

Droidozta a képviselőket, más meg fenyegette

A szocialista hátszéllel pécsi városvezetői széket megszerző Péterffy Attila a választás előtt még droidnak nevezte jobboldali parlamenti képviselőket, de főmunkatársa, a politikai eszközként használt "átvilágításokat" végző ügyvéd, Bodnár Imre azokat is megfenyegette a közösségi oldalán, akik a Fideszre mernek szavazni.

A közgyűléseket követők számára az is egyértelmű, hogy Berényivel szemben is személyes rosszallása van a polgármesternek, ezt nem is rejti véka alá. Berényi többször kérdőre vonta már a meglehetősen barátságtalan megnyilvánulások miatt a város első emberét, mert városvezetőként nem képviselővel szemben, hanem a városlakókért kellene munkálkodnia.