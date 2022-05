Aki lelkesen használja a porszívóját, a tisztítóból is szebben kapja vissza szőnyegét vagy szőttesét: a szürke árnyalat megszűnik, a színek visszatérnek a szövetbe. Csodát tenni nem lehet! Az elkoszolódott szőnyeg többszöri mélytisztítás után sem biztos, hogy patyolattiszta lesz. A padlásról lerángatott, leporolódott, penészes nagyitextíliával a tisztítócég is nehezen boldogul, a foltokról nem is beszélve.



Minél előbb, annál jobb



Apropó, foltok! Tudta, hogy ezek kívülről befelé, a folt közepe felé haladva tüntethetőek el hatékonyan? Nagy részük akkor számolható fel, ha a baleset után azonnal orvosoljuk a bajt, még ha részleges sikert érünk is el.

A kávé roppantul roncsolja a szőnyeg szálait, ezért javasolt az azonnali folttisztás, majd a mielőbbi tisztítóba szállítás. A vért rögtön hideg vízzel mossuk át. Ha ez elmarad, a folt befeketedik, és végleg a szövetben marad. A viaszfolt ollóval kezelhető, bár a papíros kivasalás is hozhat eredményt. A gyerekkedvenc intelligens gyurma a szőnyeg abszolút ellensége: kitisztíthatatlan, csakúgy, mint a penész, ami még büdös is. Ez is erősen roncsolja, elvékonyítja a szőnyegszálakat. A kutyától vagy macskától származó vizeletfolt is akkor távolítható el jól, ha azonnal kimossuk, a kéthetes paca látható és érezhető marad.

Itt valami bűzlik

− Bár a háztartási folttisztító szer elfedi a szagokat, az okot nem szünteti meg, ellenben az ipari szagmentesítés közvetlenül a szag okát szünteti meg, így végleges megoldást nyújt a problémára – magyarázza Asztalos Péter, a szőnyegtisztításra szakosodott BarZak Szőnyegmosó alapítója.

Fogadjuk el, hogy vannak olyan foltok, például a kávé, a narancslé, amelyeket még a mélytisztítás sem tüntet el tökéletesen. Bár léteznek hiper-szuper otthoni tisztítógépek, az igazi mélytisztítás – amely évente legalább egyszer indokolt – a szakemberek asztala. A samponos áztatás, az alsó-felső mosás, az átkefélés, az alapos öblítés, végül a centrifugálás rengeteg szennyeződéstől szabadítja meg a szőnyeget, amely így élénkebb színt kap, friss illatot áraszt, és maximálisan kiveszi a tisztító vegyszert a szövet mélyebb rétegeiből is. A kárpittisztító gépek erre nem alkalmasak, mert a szálak mélyén megragad a vegyszer, amely csak vonzza a koszt, így a folt tovább szürkül.



Víz helyett



A kézi szőttest, a kézzel festett perzsaszőnyeget ne mossuk, ezeknél a száraz habos tisztítás, vagyis a vegytisztítás jelenthet megoldást. A szőnyegek fertőtlenítésére kiváló eszköz az ózonizáló gép. Használata akkor indokolt, ha a lakásban porallergiás személy él, vagy ha a szőnyeget kúszó-mászó kisgyermek is használja. A rendszeres mélytisztításon átesett szőnyegekben egyébként por­atka csak elvétve található, mosáskor ezek 90 százaléka kiürül a szőnyegből.



A családban mindenki kiveszi részét a munkából



A makacs, beszáradt foltokkal meggyűlhet a bajunk

Fotók: MW