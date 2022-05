Jószomszédi iszony 4 órája

Birtokháborítás is lehet a klímázásból

Egyre több a klimatizált lakás és a kormányzati otthonteremtési támogatás is elősegítette, hogy minél többen tudják felszereltetni a készüléket. Ám ezzel együtt a konfliktusok száma is nőtt. Pécsen is nemcsak az írott, hanem az íratlan szabályt is érdemes betartanunk.

A megyében az ezredfordulón 156 ezer lakás volt, ami mára már 165 ezerre emelkedett, miközben a demográfiai mutatók ezt nem indokolták. Mindenesetre mindez azt is jelenti, hogy egyre több otthonba kerülhetnek fel klímaberendezések, amelyek felszerelését a kormánytámogatások is elősegítik. Ma már nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is lehet ezeket használni, egy napelemes rendszerrel – ez a jövő – pedig ez gazdaságos és környezetkímélő megoldás lehet. Megkérdeztük a pécsi önkormányzatot, hogy milyen szabályokat kell érvényesíteni a klímaszerelés során, illetve vitás kérdésekben mire érdemes odafigyelni. Forrás: Mártonfai Dénes Mint közölték, a klímák kültéri egységeit szabályosan elhelyezni általános esetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján a házak külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve építészeti eszközökkel megoldva lehet. Pécsen a településképi védelméről és a tervtanács működtetéséről szóló helyi szabályozás szerint településképi bejelentést kell tenni, ha az ingatlan közterületről is látható homlokzata, színezése, megjelenése megváltozik – például légkondi miatt – a helyi egyedi védelem alatt álló, vagy arra javasolt, a helyi területi védelem alatt álló, vagy arra javasolt területen lévő épület esetében. Az ezzel kapcsolatos eljárás a polgármester feladata, aki városképi szempontokat vizsgál. Megtudtuk, a közeljövőben várható az e bejelentéshez kötött építési tevékenységek körének kiterjesztése, ezért érdemes már most tájékozódni a városi főépítészet munkatársainál. Az önkormányzat szerint kiemelendő, hogy a műemléki jelentőségű területen és a műemléki környezetben (például a történelmi belvárosban vagy a Tettyén) a kültéri egységek elhelyezésekor a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell fordulni örökségvédelmi bejelentéssel. Forrás: Kuklis István Fontos lehet a szubjektív megítélés is A különböző övezetekben jogszabályok írják elő – külön a nappali és az éjszakai időszakra – a zajkibocsátás maximumát, amiknek az átlépésekor a környezetvédelmi hatósághoz lehet fordulni panasszal. Az önkormányzati tapasztalat szerint a készülékek a sűrűn lakott helyeken sem lépik túl általában a határértékeket, de mégis zavaró lehet a folyamatos duruzsolás is egy-egy nyári estén, ilyen szubjektív megítélés esetében birtokvédelem kérhető a hivatal hatósági főosztályánál. A kérelmezőknek a bizonyításhoz videófelvételekre, illetve tanúnyilatkozatokra van szüksége, míg a másik félnek ezzel szemben kell érvelnie a hatóságnál. Birtokvédelmet egyébként nemcsak a zaj, hanem például a kondenzvíz elvezetése kapcsán is lehet kérni. A vitás helyzetek elkerülése érdekében érdemes körültekintően, még a felszerelés előtt egyeztetni a szomszédokkal. Társasházak esetében viszont ha a közös tulajdonban lévő épületrészre kerül fel a kültéri egység, akkor ehhez a társasház hozzájárulása is szükséges.

