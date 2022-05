Bereczkei Tamás professzor vezetőként fogja össze és koordinálja a kutatómunkát. A kutatásba a pszichológia mester- és doktori képzésben tanuló hallgatók is bekapcsolódnak, az utánpótlás is közülük kerül ki. Az itt folyó munkába a kutatóhely vezetője adott bepillantást.

A fóbiák gyökereit is kutatják

– Az intézetben folyó munka két részre oszlik: kognitív és evolúciós pszichológiai kutatásokra. A kognitív kutatócsoport olyan témákkal foglalkozik, mint érzelemszabályozás, figyelem, értelmi fejlődés, fóbiák. Folynak agyi képalkotó, MRI-vizsgálatok, melyeket az orvosi kar diagnosztikai központjával együtt végzünk. Vannak kutatások, amelyek a gyermekek társas és értelmi képességeinek szerepét vizsgálja a hétköznapi és online interakciók során, külön kitérve a tipikustól eltérő fejlődésű gyerekek csoportjára (pl. koraszülöttek, autizmussal élők). Az utóbbi években egy nemzetközi színvonalú kutatólaboratóriumot sikerült létrehozni, amelyben a viselkedés aspektusainak megfigyelésére alkalmas eszközök (videórendszer, szemmozgáskövető gép, EEG, stb.) kaptak helyet. Néhány kollégánk fóbiák és félelmek kialakulásával, eredetével, és megelőzésük, kezelésük lehetőségével foglalkozik – mondta Bereczkei.

Párválasztási jellemzőket vizsgálnak

Az evolúciós pszichológia azt vizsgálja, mik azok a viselkedési stratégiák, amelyek az evolúció során jöttek létre és egyfajta velünk született genetikai adottságként működnek bennünk. Vizsgálatokat végzünk a szexualitás, mentális képességek, szülői stratégiák, párválasztás területén. Ez utóbbi keretében megállapítottuk, hogy mind a férfiak, mind a nők elsősorban a belső tulajdonságokat keresik a másikban: őszinteség, megbízhatóság, önzetlenség. Vannak különbségek a nemek között, a férfiak többször keresik a rövid távú kapcsolatokat és meghatározóbb számukra a testi vonzerő. A nőknek pedig fontosabb a férfiak státusza, anyagi forrásai, továbbá am­bíciói a család számára szükséges megélhetés megteremtését illetően. Miközben a társadalom hihetetlen módon változik, ezek a különbségek maradandónak bizonyulnak. Valószínűsíthetően valamikor ezek a stratégiák biztosították a túlélést és szaporodást. A nők körültekintőbbek a párválasztásban, számukra kockázatosabb és „költségesebb” a szaporodás – magyarázta a kutatóhely vezetője.

A lélek sötét oldalait tárják fel

– Az utóbbi öt évben sokat foglalkoztunk az úgynevezett sötét triáddal: narcizmus, machiavellizmus és ­pszichopátia. A narcisztikus többre tartja magát mindenki másnál, a machiavellista ezzel szemben nem gondolja, hogy kiválóbb lenne, hanem hogy a többiek is ugyanolyan rosszak, mint ő. Szerinte senki sem jó ember, badarság megbízni bárkiben. A pszichopaták igen veszélyesek, közülük kerülnek ki a sorozatgyilkosok, náluk sem lelkiismeretről, sem bűntudatról nem beszélhetünk. Míg egy machiavellista saját érdekérvényesítéséért hazudozik, manipulál és így megkárosít másokat, addig egy pszichopata kedvtelésből is képes kárt tenni másokban – magyarázta Bereczkei. Könyvek is születtek a témában, A lélek sötét oldala, illetve A megtévesztés pszichológiája – machiavellizmus címmel.



A kutatások segítik a klinikai gyakorlatot is

– A kutatások segíthetnek az önreflexióban, hogy magunkkal és környezetünkkel tisztába kerülhessünk. Támpontot adhatnak továbbá a pszichiátriai gyakorlat számára a kritériumok felállításához: kit minősítsünk klinikai eseteknek a ­narcizmus és a ­pszichopátia esetében. Vannak ugyanis szubklinikus esetek, akik bár rendelkeznek hasonló tulajdonságokkal, klinikai értelemben még nem tekinthetők betegeknek. A machiavellizmus esetében nem beszélünk klinikai esetekről, a mindennapokban mégis ők okozzák a legtöbb nehézséget: manipulálnak, csalnak, hazudnak. Egy machiavellista viselkedhet önzetlen módon is mások előtt, de csak a jó híre fenntartása érdekében. Amerikai és hazai kutatások azt mutatják, hogy számos nagyvállalati és politikai vezető rendelkezik ilyen jellemzőkkel – mondta el a professzor.