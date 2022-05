A kétnapos eseményen Magyarország tehetséges szépségipari szakemberei mérték össze a tudásukat. Idén magas volt a jelentkezési arány, több mint 200-an neveztek a versenyre.

– Hatalmas élmény volt együtt a páston dolgozni, majd a díjakat közösen átvenni, hisz újra élőben vehettünk részt a versenyen, és minden számban időre kellett precízen és pontosan dolgozni, nem virtuálisan, ahogy az elmúlt két évben – mondta Jójártné Szeibert Natália mesterfodrász, aki női szalonhajvágás kategóriában második, női fashion technical free style kategóriában pedig harmadik helyezést ért el. Lánya, Jójárt Natasa Emese fodrász, kéz- és láb­ápoló műkörömépítő mester magyar bajnok lett férfi kreatív stílus kategóriában, emellett a férfi klasszikus szárítás, férfi összetett, női szabad kreatív stílus kategóriákban második, női fonással készített utcai frizurával pedig harmadik helyet szerzett.

A siklósi anya-lánya fodrász páros sikereiről nem először számolunk be, legutóbb az OMC Hairworld Világbajnokságon, a világ legszínvonalasabb szépségipari versenyén is bizonyítottak.

Jójártné Szeibert Natália, a siklósi fodrászstúdió tulajdonosa számos versenyeredménye mellett 2018-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elismerését, a Siklósi Szakképzési Díjat is kiérdemelte, miután 2016-ban a kezdeményezésére indította el a siklósi szakképző iskola, azaz a Pécsi Szakképzési Centrum Garai Miklós Szakgimnázium és Szakközépiskola a fodrászképzést. A tanulók a gyakorlati oktatást a siklósi tanulóstúdióban szerezhetik meg, jelenleg is 10 tanuló tanulja a fodrász szakmát. Jójártné Szeibert Natália és lánya folyamatosan vesznek részt versenyeken, és Natália zsűrizik is.