Miután Péterffy Attilának, a város polgármesterének szövetségese Mellár Tamás baloldali "pécsi" parlamenti képviselő kampányolt a pécsi stadionépítés ellen, a kormány úgy döntött, hogy az erre szánt forrást egyelőre inkább máshol – ahol nem ellenzik az építkezést – használja fel, így bizonytalanná vált, hogy mikor épülhet meg az új pécsi stadion.

Ugyanakkor még az előző városvezetés idején indult el az a fejlesztés, aminek köszönhetően ma már több száz gyermek sportolhat a PMFC utánpótlásképző akadémiáján, ám az odavezető egyetlen aszfaltos utat nemrég az baloldali önkormányzat betontömbökkel lezárta, így most már csak kátyús, tengelytörő úton lehet oda jutni. A szülők nemrég azt is jelezték, hogy a mentők számára is fontos lenne a jó megközelítés. Az ügyben már korábban kerestük a PSN Zrt. vezérigazgatóját, Máté Jánost, de válaszát terjedelmi okokból nem tudtuk közölni a Dunántúli Naplóban, most ezt megtesszük.

A PSN Zrt. szerint „a Gyöngyvirág utca lezárását többszörös egyeztetés előzte meg, melyet a lakók kérésére Ágoston Andrea képviselő kezdeményezett.

Lakossági fórum keretében – Máté János vezérigazgató úr és a PSN Zrt. illetékes munkatársai részvételével – az ott megjelenő lakók elmondták, hogy az Akadémia megnyitása miatt fokozott forgalom növekedést tapasztalnak az utcájukban. A megnövekedett forgalom zavarja a gépkocsival a kapukon való közlekedésüket, és a nyugalmukat is.

Bár munkatársaink azt tapasztalták, hogy a Gyöngyvirág utca felől inkább csomagszállító autók vágják le az utat a Nyugati elkerülő út felé, illetve a délutáni csúcsforgalmat és a jelzőlámpákat akarják az autósok így kikerülni, nem pedig az Akadémiára érkező szülők vannak többségben, engedve a lakosság igényének a PSN Zrt. támogatta a kezdeményezést.

Az út közforgalom előli elzárása előtt tehát több helyszíni egyeztetésre is sor került, a lezárásról való döntést végül a pécsi önkormányzat Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága hozta meg. Autóval így a létesítmény a Nyugati ipari út felől aszfaltos úton közelíthető meg, kivéve az utolsó 150 métert. A Tesco parkoló felől a Mikolai úton is be lehet jutni, de itt a kavicsos szakasz valóban hosszabb, körülbelül 400 méter.

Tekintettel arra, hogy a terület fejlesztés alatt áll – kormányzati döntésre vár az Akadémia további bővítése a régi „Kinizsi pályák” oldalán, valamint a tervezett stadion területe is érintett az közútfejlesztésben – a jelenlegi állapot ideiglenesnek tekintendő. A végleges közlekedési kapcsolatok akkor alakíthatóak ki, ha a döntések a területen történő további fejlesztésekről megszülettek".

Bár nem mentési szakemberek, egészségügyi dolgozók, de a mentők kapcsán azt közölték, hogy a "mindennapos használatból és tapasztalatunkból eredő véleményünk, hogy a mentőautó legkönnyebben és leggyorsabban a létesítményt a Nyugati ipari út felől érheti el.

Figyelembe véve azt, hogy mentőautó lakóövezeten belül nem tud nagy sebességgel közlekedni, valamint, hogy a lakók gépjárművel – sokszor az utca mindkét oldalán – történő parkolása sok esetben akadályozhatja is a nagyobb járművek közkezdését, továbbá a Gyöngyvirág utca végén, a 12 tonnás korlátozó táblával ellátott híd meredekségét, a beközlekedést minden gépjárműnek a Nyugati ipari út felől javasoljuk, illetve kérjük".

Ez utóbbi kapcsán megjegyzendő, hogy nem lehetőség ma már az másik útvonal választása, hanem fizikailag is képtelenség– még a mentőknek is – átjutni a több száz kilós, a hídon elhelyezett betontömbökön, így jelen helyzetben nem lehet számításba venni a fent említett javaslatot. Szintén kérdés, hogy az emlegetett jövőbeni fejlesztésig tartó "ideiglenes" időszak meddig tart.