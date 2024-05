Pénteki nap lévén nagy volt a nyüzsgés a csarnokban, ahol a pultokon most a piros – meggy, cseresznye –, és a sárga – kajszi – szín dominált.

A kajsziból sok minden készíthető, de a legtöbben lekvárként teszik el

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar érkezik a piacok asztalaira ez az édes, sárga gyümölcs, amely Kínában a tudomány és az egészségügy szinonimája. Állítólag maga Konfuciusz is egy kajszi ligetben oktatott. Ahogy említettük, ugyan nem gondoltuk, de mégis megjelent az árusoknál, és mondani sem kell, hogy a vásárlók rá is repültek. Nagy adagokban vették, ami csak egyet jelenthet: lekvár készül belőle, és valljuk be, a sárgabarack lekvár a lekvárok királynője. De annyi minden más is készíthető belőle: leves, desszert – pite vagy gombóc –, és még húsos ételekhez is kiváló, de önmagában fogyasztva is meg tudunk enni belőle jó pár szemet. Ez pedig nem baj, hiszen annyi jótékony hatása van, hogy akár mindennap fogyasztani kellene: gazdag káliumban és kalciumban, jót tesz a hajnak és a bőrnek, valamint A-vitamin gazdagsága miatt a szemünk egészségét is védi.

Mindig azt hallani, hogy az időjárásról beszélgetni nagyon rossz, de valójában vannak, akiknek az életében ez igen fontos téma. Ilyen személyek például a termelők, így nem meglepő, hogy a leggyakoribb téma a héten a csarnokban a térséget elérő nagy zuhé volt.

Ugyan mindenki aggódott a termés miatt, de sokakat bosszantott az, hogy olyan hirtelen érkezett az eső, hogy felfogni sem volt idő, és már csuromvizesek voltak. Egy hölgy bosszúsan, de vidáman újságolta „Úgy eláztam, hogy még a fehérneműből is csavarhattam ki a vizet.”, majd nevetett és eladott egy zacskó kajszibarackot.