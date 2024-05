A bekapott gól viszont a játékosok hitét elvette, ugyan próbálkoztak még, de a támadásokban nem volt átütő erő. A hosszabbításban pedig egy ígéretes lehetőséget Tóth-Gábor bepasszolta az egyetlen helyre, ahol senki nem volt.

Gera Zalán és Hudák kísérletét még megtapsolhatta a közönség, de ha egyikük be is talált volna, ekkor már biztos volt, hogy a Péccsel megtörtént, ami korábban soha. A PMFC története során most először kiesett a mindenkori másodosztályból, amiért meg is kapta az együttes a magáét.

PMFC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

Labdarúgó NB II., 34. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: dr. Csonka B. (Tóth II., Vörös D.).

PMFC: Helesfay – Takács Zs. (Gera Z., 87.), Szekszárdi, Hudák – Harsányi, Miknyóczki, Terbe, Bachesz (Lacza, 75.), Majnovics – Szabó M. (Tóth-Gábor, 75.), Rácz B. (Vas B., 61.). Vezetőedző: Mátyus János.

SZEGED: Takács J. – Gera N. (Kővári, 55.), Könczey, Horváth M., Palincsár – Márkvárt, Magyar Zs. (Bíró B., 65.) – Óvári (Földi, 65.), Gajdos, Papp Á. – Klausz (Borvető, 65.). Csapatmenedzser: Germán Tamás.

Gólszerző: Szekszárdi (33.).

További eredmények: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd 0–0, Csákvár–Tiszakécske 1–2, Gyirmót–Szombathely 2–1, Kazincbarcika–Budafok 1–1, Mosonmagyaróvár–Siófok 1–3.