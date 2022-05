Nagyon sok kistelepülésen komoly fejtörést okoz, hogy ki fogja lenyírni a füvet a település közterületein. Ezt a munkát jellemzően a közmunkások látják el, de ahol nincsenek elegen, vagy nincs megfelelő eszköz, esetleg már csak női munkaerő van, ott komoly problémát okoz a feladat ellátása. Bár a Magyar Falu Programnak köszönhetően egyre több község tudott felszerelkezni fűnyíró traktorral, amivel sokkal hatékonyabb a munka, még bőven van olyan falu, ahol kézi fűkaszával kell lenyírni a füvet.

– Folyamatos nyomás alatt vagyunk a fűnyírás miatt, ugyanis a lakók azt hiszik, hogy ez egyszerű feladat. Nem értik, miért maradozunk el vele, pedig minden önkormányzat ugyanazzal a problémával küzd, hogy nő a fű, és nincs aki levágja – mondta Gulácsi Erika, Szalatnak polgármestere. A faluban női közmunkások dolgoznak.

A polgármester a kollégáival nemrégiben fűkaszát ragadott, és felmérte, hogy nőként, gyakorlat nélkül másfél óra alatt mekkora területen tudják lenyírni a füvet a kézi fűkaszával. Az eredmény körülbelül 300 négyzetméter, ez lesz a jövőben a minimális elvárás.

– Fontosnak láttuk megtapasztalni, hogy milyen munka is ez, mennyit tudunk elvárni a munkavállalóktól. Fel kell ismerni azt is, hogy egy nőnek napi 3-4 óra a maximum, amíg értékelhető fizikai munkát tud végezni, felesleges ennél többet kérni bárkitől. A fűkaszálás nehéz munka, ez nem is kérdés, de azért nem ördögtől való – mondta a községvezető. Hozzátette, rájöttek, hogy korábban rosszul szervezték meg a munkát, ugyanis egy-két emberre bízták a fűkaszálást egész napra, amiből az lett, hogy kevés volt a tényleges munkavégzés.

– Azóta rövid időintervallumokra beosztva végeztetjük ezt a munkát, így a nők is meg tudják csinálni – fogalmazott. Az elvárást a dolgozók tudják teljesíteni, és a munka is hatékonyabb. Nem mellesleg, amióta így szervezik a feladatot, azóta könnyebb kiadni a közmunkásoknak ezt a fajta munkát.

– Egy vezetőnek ismernie kell minden munkafázist, csak úgy tudja hatékonyan irányítani a falut, pont mint egy cég esetében. Íróasztal mellől sokszor egy vezetőnek nincs rálátása arra, hogy egy adott feladat elvégzése mivel jár, tehát nem tudja, hogy mennyit várhat el az embereitől. Mi ezért álltunk be dolgozni – mondta Gulácsi Erika. A 3-4 óra fűkaszálás után egyébként szigorúan pihentető munkát kapnak a dolgozók, kosarat fonnak, tehát mindenképpen ülő munkát végeznek azok, akik délelőtt megerőltetőbb feladatot kaptak.

A polgármester fontosnak tartja, hogy a dolgozói ne égjenek ki, változatos, értékteremtő munkát is végezzenek, de ne legyen irreális az elvárás, mert akkor szétesik a rendszer.