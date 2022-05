Az elmúlt években a törvényi kötelezettségeknek eleget téve több településen változtatták meg a közterület-elnevezéseket. Ezek olyan személy vagy szervezet, vagy olyan kifejezés nevét viselték, amelyek a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában összefüggésbe hozhatók. A kormányhatározat szerint az utcák, közterületek elnevezése önkormányzati hatáskör, és ha nincs egyetértés, vagy kétség merül fel afelől, hogy az adott elnevezés a jogszabály alapján nem kívánatos, akkor a grémium kérheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.

Siklóson korábban, 2015-ben volt napirenden a kérdéses közterületek neveinek megváltoztatása, de érdemi változás akkor nem történt. A város főutcája most is a Felszabadulás nevet viseli, amely a kommunista diktatúra egyik legfontosabb állami ünnepére, ezzel az önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Emellett van még a városban Korvin Ottó (Korvin utca), Sallai Imre (Sallai utca), Kállai Éva (Kállai utca) nevét viselő közterület is, valamint a siklósi id. Kréth Imréről, a magyar kommunista párt helyi szervezetének megalapítójáról, párttitkáráról is neveztek el utcát a Tenkesalján.

– A múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésen Mojzes Tamás alpolgármester, Csuga Zoltánné és Szalai Ottó képviselők, Schneider Péter Pál, a településrészi önkormányzat (Máriagyűd) elnöke, és Salamon Mónika települési főépítész tagságával a város közterületneveinek felülvizsgálata céljából megalakult az a munkacsoport, amely idén júniusig tesz javaslatot a képviselő-testületnek a megváltoztatandó közterületnevekre – mondta Riegl Gábor polgármester.

Térítésmentes az okmányok rendezése

Az utcanevek megváltozása miatt – költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén – a lakcímkártyát a jó adatokkal a járási hivatal illeték- és térítésmentesen állítja ki, az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával. A Mohacsi Ujsag.hu 2020-ban arról írt, hogy a mohácsi Felszabadulás utca nevének megváltoztatását a kormányhivatal kérte a képviselő-testülettől, amelyre nem került sor, mert a mohácsi Felszabadulás utca nem a szovjet csapatok bevonulásának, hanem a szerb megszállók városból való kiűzésének állít emléket.