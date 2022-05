A napsütéses, tavaszias idő beköszöntével ismét aktuálissá vált a kérdés, hogy mikor várható a nyitás. Mint arról olvasónk beszámolt, a húsvéti hosszú hétvégén több alkalommal is látta, hogy a városba érkező turistákat zárt kapuk fogadták, pedig kíváncsiak lettek volna a Rózsakertre.

Korábban megírtuk, az egykori zenés, táncos szórakozóhely területén egy úgynevezett angolparkot hoztak létre, amely helyszínéül szolgálhat kisebb kulturális rendezvényeknek is. A munkával már több mint egy éve végeztek.

Lapunk megkeresésére a beruházásért felelős Pécsi egyházmegye azt közölte, „a Rózsakert megnyitásához szükséges engedélyek beszerzése és a dokumentációk előkészítése jelenleg is folyamatban van”. Ígérik, tájékoztatást adnak majd a megnyitó tervezett időpontjáról, addig is az érdeklődők szíves türelmét és megértését kérik.

Mint arról már beszámoltunk, a Rózsakertben végzett ásatás során került elő a városban felfedezett második Cella Trichora, a késő római ókeresztény temető egyik jelentős épülete, amely alatt egy sírkamra is húzódik. Ijesztő belegondolni, hogy az egykori szórakozóhely egy temetkezési helyen működött. A kert tervezésekor a szakemberek arra is figyeltek, hogy az ókori háromkaréjos kápolna alaprajza is kivehető legyen.

A Rózsakerthez kapcsolódóan úgy értesültünk, hogy üzlet lesz a Papucs helyén. Felújították az egykori Káptalani Borozó, azaz közismertebb nevén a Papucs helyiségét is, ahol egy üzletet alakítanak ki elsősorban a turisták számára. Szintén a kormányzati támogatásból megvalósult beruházás része a Rózsakert melletti épület teljes renoválása, amelynek köszönhetően a Pécsi egyházmegye könyvtára méltó körülmények között működhet.