Sokéves problémát orvosolt a megújult 6601-es út (Szentlőrinc-Oroszló) Oroszló és Bodolyabér közötti szakasza – osztotta meg közösségi oldalán Nagy Csaba országgyűlési képviselő.

A Mindszentgodisa felé közlekedők számára sem lényegtelen a fejlesztés, hiszen a mindszentgodisai kereszteződést teljes javítására is sor került.

Az útvonal szerepe meghatározó a Szentlőrinc felől Sásdra közlekedők szempontjából, így az útidő is lerövidül, illetve eggyel kevesebb balesetveszélyes szakaszon kell áthaladni. A 6601-es út fejlesztése nem fejeződött be, a napokban kezdődött a szentlőrinci temető és Cserdi közötti útszakasz felújítása is.