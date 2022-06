Kiemelte: Harkány kikerült a falvak és kisvárosok fejlesztését segítő Magyar Falu Program kínálta pályázati lehetőségekből, hiszen a lakosságszám 5000 fő fölé emelkedett, de a kormány egyéb forrásokat is biztosított, hogy az 5000 fő feletti városok is tudjanak pályázni, így valósulhatott meg a beruházás. Az országgyűlési képviselő elmondta azt is, hogy a közeljövőben a református templomnál lévő miniskanzen felújítása is elkészül, amely egy újabb kulturális tere lesz a belvárosnak.

A gyerekek ezután örömmel próbálták ki a teljesen megújult játszóteret, eközben a csillámtetoválók, arcfestők keze is folyamatosan járt. Volt cukorágyú és zene is, igazi gyerekbuli lett a hivatalos átadóból.