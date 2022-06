Három korcsoportban nevezhetnek a gyerekek: 3–6 éves, 7–10 éves és 11–14 éves. A szervezők csupán egy kikötést fogalmaztak meg, a rajzoknak saját készítésűeknek kell lenni. A pályaművekről készült fényképeket a Szentlőrinc Művház Facebook-oldalra tölthetik fel a résztvevők az életkor megadásával június 10-ig.

Június 15-ig lehet majd szavazni a beérkezett alkotásokra, a legtöbb kedvelést begyűjtő műveket díjazzák.

Emellett a nagyobbakra is várnak programok a nyáron. A Szentlőrinci könyvtárban ugyanis a vakáció alatt is szívesen fogadják a közösségi szolgálatot teljesíteni kívánó diákokat. A Nebuló-Meló elnevezésű program keretében a diákok kulturális közegben végezhetik el a szükséges munkát. A személyes megjelenés mellett online is segíthetik a könyvtár munkáját, írhatnak könyvajánlót, készíthetnek plakátot, grafikát vagy logót.